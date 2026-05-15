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AI熱潮助攻半導體業 韓股KOSPI首度突破8000點
受惠於人工智慧（AI）熱潮帶動韓國半導體產業蓬勃發展，韓國股市KOSPI指數今天首度升破8000點大關。
法新社報導，KOSPI指數是在早盤交易中一度短暫突破這個里程碑。這是KOSPI近期飆升所創下的最新高點，就在一年前，KOSPI還維持在2600點左右。
韓國擁有三星電子（Samsung Electronics）與SK海力士（SK Hynix）等科技巨頭，這兩家公司是全球AI基礎設施所需高效能晶片的主要供應商。隨著全球對這項迅速發展的技術需求大增，這兩家公司首季獲利均創下新高。
過去6個月來，三星電子股價大漲約190%，SK海力士股價在同個時期更是飆漲220%。
全球競相建置AI資料中心，帶動這兩家公司的先進高頻寬記憶體晶片訂單大幅成長。
韓國政府已表示，今年將把AI相關支出增至3倍，目標是與美國和中國並列，躋身全球三大AI強國之列。
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