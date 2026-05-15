IPO後Cerebras執行長身價暴衝 一舉突破台幣1,000億元

AI晶片新星Cerebras周四在那斯達克掛牌，首日大漲約68%，估值衝上約670億美元（約台幣2.1兆元），與通用汽車、恩智浦半導體相當，共同創辦人兼執行長費德曼（Andrew Feldman）的身價一口氣暴增至32億美元（約新台幣1,008億元）。

56歲的費德曼受訪時表示：「這是科技史上最大IPO之一，也是史上最大半導體IPO，我們無比自豪。」

Cerebras成立於2015年，主打超大型AI晶片，約一張影印紙大小，比輝達主流繪圖處理器大上58倍，專攻更快的AI「推論」運算。費德曼說，AI進入日常應用，用戶都想要更快獲得回應，沒人想等。

費德曼的父母都是史丹佛教授，他原以為自己會投身學術界，但進商學院後，室友找他為一家硬體公司做財務規畫，他成為首位非工程背景的員工。一年半後，他才27歲，那家公司以2.8億美元出售。

他的下一家公司Riverstone Networks於2000年網路熱潮中上市。但費德曼2007年12月對聯邦重罪指控認罪，罪名是擔任Riverstone行銷副總裁期間規避會計控管。他獲判三年緩刑與5,000美元罰金。

之後，費德曼創辦SeaMicro，專注於資料中心伺服器架構設計，2012年被超微（AMD）以3.34億美元收購。在超微待了幾年後，費德曼與四位SeaMicro老同事展開新創業計畫。

Cerebras早期發展並不順利，多款產品反應平淡，直到ChatGPT問世才迎來轉機。

OpenAI先前已宣布與Cerebras建立長期合作關係，今年2月更推出首個運行於Cerebras晶片上的模型。雙方規畫到2028年前部署超過750MW算力，合作總值約200億美元。今年3月，亞馬遜也宣布將在AWS資料中心導入Cerebras晶片。

費德曼是Cerebras最大個人股東，持股比4.6%，該公司技術長Sean Lie則握有2.5%股權。董事會2月批准了這兩位共同創辦人新的薪酬方案，如果市值達標，將分三批發放限制型股票獎勵給他們。根據彭博計算，市值達到2,500億美元時，費德曼可獲價值逾60億美元的股票獎勵，Sean Lie的獎勵則超過36億美元。