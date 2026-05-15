華許接掌美聯準會拍板 真正關鍵在三大變局

美國總統川普提名的聯準會主席人選凱文．華許，已獲參議院確認，將於鮑爾任期屆滿後接任主席。對此，「鉅亨買基金」表示，這不僅是人事更替，更象徵美國貨幣政策新階段正式展開。華許具備鮮明政策立場與市場觀點，未來聯準會在利率決策、政策溝通及資產負債表管理上，皆可能出現明顯調整。建議投資人別只用通膨與降息與否判斷市場方向，AI與生產力提升，仍將是長期投資最重要主軸。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁指出，華許上任後，聯準會可能迎來三大變局。首先，他並非傳統市場認知的鴿派代表，而更可能採取「降息搭配縮表」的政策組合。華許近年雖多次表態支持降息，但對通膨風險始終保持警戒，也曾批評聯準會過早釋出寬鬆承諾。因此，可能推動方向是透過縮減資產負債表降低市場干預，再為後續利率調整創造空間。短端利率或有下行機會，但風險資產未必全面受惠。

第二個變局是，聯準會未來的溝通方式可能改變，進而提高金融市場波動。張榮仁分析，華許長期質疑點陣圖與前瞻指引的實際效果，認為這類工具容易讓市場誤以為央行已預先承諾政策路徑，也削弱決策彈性。他同時主張官員應減少頻繁公開發言，避免市場接收到過多且互相矛盾的訊號。若華許上任後淡化點陣圖與官員談話的重要性，市場將更難提前掌握政策方向，股債市波動恐加劇。

第三個變局則是聯準會可能回歸核心職責，並同步調整監管與美元戰略。張榮仁指出，華許主張聯準會應聚焦通膨、就業、金融穩定與貨幣政策本業，對氣候變遷、社會包容等非核心議題避免過度延伸。由於華許曾批評現行監管制度對中小型銀行過於嚴格，壓抑信貸流向實體經濟效率，未來不排除推動更具彈性的監管方向。同時，其對美元國際地位與中國大陸競爭態度也相當鮮明。

張榮仁表示，華許接任後，市場短期焦點勢必集中在降息速度與利率路徑，但真正值得關注的，是聯準會政策思維是否全面轉向。他指出，華許即使支持降息，也不代表將重返過去大規模寬鬆、擴表救市的模式，投資人若仍以「降息即利多」的舊邏輯解讀市場，恐怕容易失準。面對新一輪政策變革，建議回歸產業趨勢與基本面配置，掌握AI、生產力升級與企業獲利成長機會。