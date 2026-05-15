應材財報／本季財測遠優於預期 AI 需求帶來超高訂單能見度

美國最大的半導體設備供應商應用材料（Applied Materials）提出本季營收和獲利預測，均遠超分析師預期，主要因人工智慧（AI）運算與記憶體需求飆升。

應材周四（14日）表示，本季（5到7月，公司會計年度第3季）營收估計約89.5億美元，剔除特定項目調整後的每股盈餘約3.36美元。分析師的平均預期則是營收81.5億美元，每股盈餘2.88美元。

應材的客戶，像是三星電子、美光科技等公司，因應記憶體供不應求，正在擴大生產規模。同時，資料中心以及用於執行AI任務的設備市場蓬勃發展，也將晶片需求推升至全新水準。

執行長迪克森（Gary Dickerson）表示，AI 的成長將使公司半導體設備業務在今年的銷售成長超過30%。他指出，AI需求同時幫助提高了公司毛利率，目前已達25年多來最高水準。

迪克森說：「這波AI運算需求將成為持續多年的成長動能。我們的客戶已提供長達八個季度的預測。因此我們對長期市場的能見度，比我進入這個產業以來的任何時候都更高。」

公司股價在盤後交易時段先跳漲近7%，之後震盪吐回漲幅，幾乎與周四收盤價440.56美元持平。截至周四收盤，應材股價今年以來累計上漲71%，與費城半導體指數走勢大致相符。

上季應材的營收與獲利亦都優於市場預期。營收年增11%至79.1億美元，剔除特定項目後的每股盈餘增至2.86美元；分析師的估計平均值則是營收76.7億美元，每股盈餘為2.68美元。

應材因應市場需求激增，已開始擴大生產投資，迪克森強調，公司目前的製造產能「基本上已經翻倍」。他說，公司將利用對未來訂單的可見度，確保產品擁有充足的零組件供應，同時也會培訓更多服務工程師，支援持續成長的需求。