覺得買太少？川普喊中國要採購200架波音飛機 波音股價竟大跌5%

美國總統川普表示，中國大陸已同意購買200架波音飛機，這項價值數百億美元的交易，將是中國近十年來首次購買美國製商用客機。然而，波音股價周四（14日 )重挫接近5%，原因是交易數量低於外界預期的多達500架飛機。

川普周四接受福斯新聞節目訪問時，表示中國已同意訂購200架「大型」波音客機，「波音原本想要150架，但他們拿到了200架。」川普沒有透露這200架飛機包含哪些機型。外界原本預期中國航空公司可能購買多達500架737 Max與寬體客機。

消息出爐後，波音股價14日盤中一度應聲重挫5.4%，收盤大跌4.73%至每股229.21美元。

波音發言人並未回應置評請求。

川普與中國國家主席習近平本周正北京在舉行會談，討論全球兩大經濟體之間多項議題，包括制裁、貿易壁壘，以及伊朗戰爭等議題。

對波音而言，這項協議為其與中國大陸航空公司多年來的談判畫下句點，也突破在中國這個全球第二大航空市場長期缺乏訂單的困境。

波音恢復對中國的銷售，將有助於波音在執行長歐特柏格（Kelly Ortberg）主導的企業整頓過程中改善財務狀況，同時也能確保大陸航空業者在全球新客機需求超過製造商產能之際，仍可取得美國製飛機。

彭博分析師弗格森表示，200架飛機的訂單「對期待300架以上、且希望了解具體機型的市場而言，是令人失望的。」他指出，在航空公司正式確認訂單前，「這些訂單不會被列入正式積壓訂單，而且過去中國政府主導的飛機銷售協議，也曾沒有真正完成。」

弗格森說，中國在本世紀至今僅訂購39架波音飛機，因此若此次交易真正落實，可能象徵中國恢復向美國購買飛機。

自川普上次於2017年訪問大陸以來，大陸就未再公布大型波音訂單，而當時的許多交易其實早已事先宣布。以往，北京通常會向波音與競爭對手空巴（Airbus）大量採購飛機，再分配給國有航空公司。

2020年1月，大陸曾承諾購買770億美元的美國製商品，其中包括飛機，但在新冠疫情重創航空旅行後，並未履行承諾。