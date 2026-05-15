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西班牙取消電氣減稅措施 延續汽柴油優惠稅率

中央社／ 馬德里15日專電

因應中東戰爭導致油氣價格飆漲，西班牙自3月底調降能源增值稅。由於電力與天然氣4月價格變動符合調整條件，稅率將於6月恢復21%；但汽油及柴油價格漲勢不停，將持續實行10%優惠稅率。

自2月底美國與以色列伊朗發動攻擊以來，伊朗封鎖能源運輸要道荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），推升全球能源價格，布倫特原油價格每桶飆破100美元，引爆國際對通膨危機的擔憂。

根據西班牙廣播電視公司（RTVE）報導，為因應中東戰事所引爆的油氣價格暴漲，西班牙政府於3月20日批准了高達50億歐元（約新台幣1840億元）的「全面應對方案」，以多達80項措施，企圖緩解家庭和企業的民生通貨膨脹與能源成本飆升等經濟危機。

其中，為減輕消費者與特定產業的能源負擔，油料的增值稅率自21%調降至10%，駕駛人每公升油價約省下0.3歐元；針對公路運輸、農業、畜牧業及漁業業者，每公升柴油可獲得0.2歐元補貼。

考量到歐洲天然氣價格亦受戰事波及飆升，電力和瓦斯的增值稅率也自21%調降至10%。

不過，根據西班牙國家統計局（INE）14日公布的4月消費者物價指數（CPI）年增率數據顯示，電力和瓦斯價格年增率呈現負成長，分別下降了4.3%和9.6%，未超過減稅方案所設定的15%門檻，電費和瓦斯費的增值稅折扣將於6月1日結束，恢復21%的稅率。

但是，油料價格的年度波動幅度則遠超過門檻，「個人車輛燃料和潤滑油」價格較去年同期上漲15.5%，柴油價格年增率更飆高28.2%，因此，西班牙經濟部長奎爾波（Carlos Cuerpo）宣布，汽油和柴油的減稅措施將於6月持續實行，維持10%的優惠稅率。

奎爾波強調，電力與瓦斯的價格下降，除了代表一系列應對方案生效，也反應出政府的「能源轉型」政策方向正確，使西班牙在遇到全球能源短缺時，還能享有能源自主權和價格穩定性。

他表示，這將鼓勵西班牙政府繼續推動電氣化、脫碳與再生能源發展。

中東 伊朗 以色列

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