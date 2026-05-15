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川普大買美龍頭企業 輝達、微軟、好市多入列！女婿庫許納押AI電商

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國總統川普最新財務申報顯示，他第1季大舉投資輝達、微軟等美國龍頭企業。圖為輝達執行長黃仁勳（右）2025年4月30日在華府出席「投資美國」活動時，與川普握手寒暄。路透
美國總統川普最新財務申報顯示，他第1季大舉投資輝達、微軟等美國龍頭企業。圖為輝達執行長黃仁勳（右）2025年4月30日在華府出席「投資美國」活動時，與川普握手寒暄。路透

根據美國總統川普最新申報的財務資料，他在今年第1季大舉買進多家美國龍頭企業的股票與債券，總金額達到數千萬美元，甚至可能更高。

這份提交給美國聯邦政府倫理辦公室（US Office of Government Ethics）的申報文件多達上百頁，列出川普1至3月間多筆交易紀錄。文件顯示，他對多家知名企業各項投資金額最高達到500萬美元，其中包括輝達（Nvidia）、甲骨文（Oracle）、微軟（Microsoft）、波音（Boeing）與好市多（Costco）。

值得注意的是，川普在2月10日曾進行大規模賣出交易，出脫微軟、Meta與亞馬遜（Amazon）等三家科技公司部位，每筆交易金額介於500萬至2,500萬美元之間。他今年1月也曾賣出一筆先鋒集團（Vanguard）ETF持股，價值至少500萬美元。

不同於美國國會議員必須詳列交易資產的類別，美國總統的申報方式較為寬鬆，毋須明確揭露交易的是股票、公司債或其他金融商品。目前外界無從得知，這批交易有多少屬於股權投資。

由於川普近年多次批評大型科技公司，這次揭露的交易內容格外受到市場關注。

另一方面，彭博報導，川普女婿庫許納（Joshua Kushner）旗下創投公司Thrive Capital，近期罕見投資上市公司Shopify約1億美元。知情人士指出，這筆投資押注人工智慧（AI）將帶動電子商務成長。Shopify股價今年來已累跌約四成，但消息曝光後，周四收漲逾2%，盤後再攀高近2%。

Thrive過去以投資OpenAI、SpaceX等新創公司聞名，今年稍早募集到逾100億美元的新基金。

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