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台積電ADR大漲4.48% 較台北交易溢價15.96%

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
台積電ADR 14日大漲4.48%。 路透
台積電ADR 14日大漲4.48%。 路透

台積電ADR周四（14日）大漲4.48%，收在417.72美元，較台北交易溢價15.96%。費城半導體指數同日則是小漲0.46%。

周四美國股市三大指數上漲。道瓊工業指數上漲370.26點或0.75%，收在50,063.46點；標普500指數上漲56.99點或0.77%，收在7,501.24點；那斯達克指數上漲232.88點，或0.88%，收在26,635.22點。

台灣加權股價指數上漲377.25點，收在41,751.75點，台積電（2330）上漲50元或2.25%，收在2,270元。

個股, ADR代碼, ADR收盤（換算後）, 漲跌幅（%）, 台北上市股票收盤價, 溢價率（%）

台積電, TSM, 2,632.22, +4.48, 2,270.00, +15.96

聯電, UMC, 107.94, +7.60, 108.00, -0.05

日月光, ASX, 555.31, -0.62, 548.00, +1.33

中華電, CHT, 137.06, +0.00, 137.50, -0.32

*匯率換算依據紐約時間下午6:30的彭博報價

台積電ADR 道瓊工業指數 台積電

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