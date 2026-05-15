美股三大指數齊創新高 道瓊首破5萬大關、台積電ADR狂飆4.4%

美股週四（14日）寫下歷史新頁，在AI浪潮與強勁財報推動下，科技權值股全面噴發，道瓊工業指數史上首度站上 50,000 點大關。

美股在 AI 投資熱潮與思科強勁財報帶動下，道瓊工業指數史上首度站上 50,045.99 點。有消息傳出美國已批准陸企採購輝達的H200晶片，帶動輝達（NVDA）股價強勢大漲 4.39%，收在 235.74 美元；台積電 ADR也狂飆 4.48%，站上 417.72 美元。加上網路設備巨頭思科（Cisco）因 AI 基礎設施需求大增股價暴漲 13.4%，創下 15 年來最佳單日表現，三大指數齊創歷史新高，展現 AI 驅動市場結構性成長的強大動能。

美股四大指數表現

道瓊指數： 50,045.99 (+0.71%)，突破歷史里程碑。

S&P 500 指數： 7,500.16 (+0.75%)，站上 7,500 點大關。

NASDAQ 指數： 26,632.84 (+0.87%)，再創歷史新高。

費城半導體： 12,079.57 (+0.51%)。