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英國經濟數據與科技股助攻 歐股收高

中央社／ 倫敦14日綜合外電報導

歐洲主要股市今天均收漲。數據顯示英國今年初經濟表現穩健，倫敦股市隨之走揚；法蘭克福與巴黎股市也在科技股帶動下收高。

法新社報導，英國國家統計局（ONS）表示，英國國內生產毛額（GDP）在1至3月期間成長0.6%，符合市場預期；此外，3月GDP成長0.3%，超越分析師預期，顯示在中東戰爭爆發初期，經濟仍保持穩健。

倫敦FTSE 100指數上漲47.58點或0.46%，收報10372.93點。

法蘭克福DAX指數勁揚319.45點或1.32%，收在24456.26點。

巴黎CAC 40指數上漲74.30點或0.93%，收8082.27點。

倫敦 英國 巴黎

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