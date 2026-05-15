英國經濟數據與科技股助攻 歐股收高

有備無患、未雨綢繆，理論上都是正面的行為，提醒人們要為可能發生的危機做準備。但從新冠疫情爆發以後，在社群媒體推波助瀾下，只要稍微有些風吹草動，就會觸發民眾瘋狂搶貨囤貨的行為，導致物品短缺的情況更嚴重，形成惡性循環。政府又該如何處理這些亂象？

2026-05-14 22:22