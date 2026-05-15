聽新聞
0:00 / 0:00
AI代理推升載板需求
代理式人工智慧（AI）運算帶動的中央處理器（CPU）需求上升，似乎也在影響載板供應鏈。
今年稍早的英特爾財報已讓媒體和分析師將焦點轉向CPU，如今日本IC載板大廠挹斐電（Ibiden）的數據更顯示出，上游供應鏈也已感受到這股需求的影響。
科技網站Wccftech報導，Ibiden本周發布的年度財報，揭露了AI市場的最新狀況。
該公司預期，在截至明年3月底止的今年度，面向載板市場的電子元件部門營收將達3,300億日圓（20.9億美元），高於早先預期的3,100億日圓。
此增長主要來自通用伺服器產品和開關積體電路（Switch IC）產品的銷售成長，其中通用伺服器產品主要用於滿足伺服器CPU市場的需求。
在另一張簡報中，Ibiden表示，由於「AI發展已從訓練階段過渡到智慧階段」，「通用伺服器CPU的需求預料將會增長」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。