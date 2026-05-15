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AI代理推升載板需求

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

代理式人工智慧（AI）運算帶動的中央處理器（CPU）需求上升，似乎也在影響載板供應鏈

今年稍早的英特爾財報已讓媒體和分析師將焦點轉向CPU，如今日本IC載板大廠挹斐電（Ibiden）的數據更顯示出，上游供應鏈也已感受到這股需求的影響。

科技網站Wccftech報導，Ibiden本周發布的年度財報，揭露了AI市場的最新狀況。

該公司預期，在截至明年3月底止的今年度，面向載板市場的電子元件部門營收將達3,300億日圓（20.9億美元），高於早先預期的3,100億日圓。

此增長主要來自通用伺服器產品和開關積體電路（Switch IC）產品的銷售成長，其中通用伺服器產品主要用於滿足伺服器CPU市場的需求。

在另一張簡報中，Ibiden表示，由於「AI發展已從訓練階段過渡到智慧階段」，「通用伺服器CPU的需求預料將會增長」。

英特爾 日本 供應鏈

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