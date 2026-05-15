Cerebras好狂…募資55億美元 今年最大 IPO 案

人工智慧（AI）晶片公司Cerebras在美國時間13日募資金額55.5億美元，完成今年全球最大首次公開發行股票（IPO），14日股票在那斯達克交易所掛牌時，將成為市場檢驗AI基礎建設熱潮能否延續的重要指標。

Cerebras將IPO發行價定在每股185美元，高於先前上調後的150至160美元區間，反映投資人對AI概念股需求火熱。

據悉，此次IPO認購量超過釋出股數20倍。

完全稀釋後的估值在490億美元左右，是今年2月最近一輪融資估值230億美元的兩倍多。對照該公司2025年營收僅5.1億美元，估值幾乎是營收的100倍，凸顯市場押注AI運算需求未來仍將爆發式成長。

Cerebras主打推論型晶片，也就是AI模型完成訓練後、實際運行時所需的運算晶片。

Cerebras核心產品是一顆叫做WSE-3（晶圓級引擎）的處理器，一般晶片是在12吋矽晶圓上製造數百顆晶片，再逐一切割、封裝。Cerebras不這樣做，它不切割晶圓，而是把整片晶圓當成一顆晶片，這樣設計最大優勢在於，記憶體和運算核心之間的距離極短。WSE-3的記憶體頻寬是輝達H100的7,000倍。

隨著AI產業從模型訓練轉向推論與AI代理（Agentic AI），市場也開始尋找能挑戰輝達的新玩家。

Cerebras已與OpenAI簽訂價值超過200億美元的長期協議，提供750MW（千瓩）AI運算容量，另外也與亞馬遜雲端（AWS）建立合作關係。

值得注意的是，彭博資訊引述知情人士報導指出，就在IPO前幾周，安謀（Arm）與軟銀集團曾嘗試收購Cerebras，但未果。另外，OpenAI早在2017年就曾考慮與Cerebras合併，法庭文件顯示，截至2025年底，OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）與共同創辦人布洛克曼（Greg Brockman）仍持有Cerebras股份。