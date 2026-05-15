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華許接掌聯準會 面臨通膨復燃、川普降息訴求等諸多挑戰

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美國聯準會（Fed）新任主席人事拍板定案，華許（Kevin Warsh，見圖）將成為Fed新任主席。（法新社）
美國聯準會（Fed）新任主席人事拍板定案，華許（Kevin Warsh，見圖）將成為Fed新任主席。（法新社）

美國聯邦參議院13日投票通過華許（Kevin Warsh）出任聯準會（Fed）主席人事案，確認這位總統川普提名的人選，將接替現任主席鮑爾。華許上任隨即要面對通膨復燃、聯準會內部分歧、川普降息訴求等諸多挑戰。

參院是以54票對45票通過任命案，基本上完全以所屬政黨來劃分贊成與反對，只有民主黨籍的賓州參議員費特曼一人跑票，支持華許擔任聯準會主席。這是聯準會主席人事案表決史上票數差距最小的一次，顯示國會當前兩極化，以及民主黨議員擔心華許會順從川普快速降息的要求。

華許現年56歲，過去曾以抗通膨、反量化寬鬆（QE）的鷹派立場著稱，但近年立場轉向，與川普推動降息的主張一致，使得外界對華許領導的聯準會能否保持應該有的獨立性，有所疑慮。

華許先前在國會的提名聽證會上承諾，他擔任主席的聯準會將保持獨立，然而，多次抨擊鮑爾太慢降息的川普早已明示，他期待華許上任後立即降息。現在距離美國期中選舉不到六個月，華許如何抵抗政治壓力，是一大考驗。

就在參院投票的前一天，12日公布的美國消費者物價指數（CPI）顯示，4月CPI年增率升至3.8%，創近三年新高；部分原因是因伊朗戰爭令油價飆升。投票當天稍早，最新的生產者物價指數（PPI）也出爐，4月PPI年增6%，高於市場預期，剔除食品和能源的核心PPI亦上漲5.2%。

在這樣的通膨重新攀高的環境下，華許短期內不太可能說服聯準會決定利率政策的聯邦公開市場委員會（FOMC）立即降息。

華許也面臨聯準會內部日益分裂的局面。最近一次的FOMC雖然決定利率按兵不動，符合市場預期，但引人注意的是，這次出現罕見分歧，有多達三位決策官員主張應該考慮升息，以壓抑通膨。

華許2011年起，一直為億萬富豪朱肯米勒的投資公司工作，朱肯米勒因而被認為是華許的一位導師。朱肯米勒說，華許在美國經濟因伊朗戰爭和AI勃發充滿不確定性之際，勝任聯準會主席仍然綽綽有餘。

現任主席鮑爾15日將卸下主席職位，但他為了捍衛他所稱川普政府「前所未見的法律攻擊」，將留任理事，打破數十年來主席卸任後便離開Fed慣例。儘管如此，他會「保持低調」，無意成為「影子主席」。

另外，聯準會一項年度調查顯示，全美約九成受訪者對高物價感到擔憂，42%的成年人也開始對就業市場感到焦慮，比率高於2024年的37%。

華許 民主黨 鮑爾

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