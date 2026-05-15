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金磚國外長會 恐難達共識
金磚國家（BRICS）外交部長會議14日起在新德里舉行兩天，主辦國印度面臨金磚國家內部對伊朗戰爭立場嚴重分歧，而且注意力被北京的「川習會」岔開，觀察家認為很難達成共識。
彭博資訊報導，自兩個多月前美伊轟炸伊朗至今，金磚國家對如何回應伊朗戰爭鬧內訌，隨著成員國各自選邊站，歧見日益加深。
印度外長蘇杰生14日發布聲明，敦促金磚國家共同努力促進更穩定、包容的國際秩序。他說：「西亞的衝突特別值得關注。情勢持續緊張、海運交通暴露於風險，以及能源基礎設施遭破壞，凸顯情況有多脆弱。」
2024年加入BRICS的伊朗不斷向金磚國家施壓，要求譴責美以挑起戰爭，並尋求印度表態支持。
但阿拉伯聯合大公國（也在2024年加入）不可能同意，因為伊朗在還擊美伊時，也對阿聯和沙烏地阿拉伯發動攻擊。
伊朗外長阿拉奇14日向BRICS成員國表示，伊朗「充分準備好捍衛獨立自主、領土完整以及國家利益」。
新德里智庫「馬諾哈．巴里卡國防研究分析學會」（MP-IDSA）副研究員薩拉斯瓦說：「印度發現自己陷入棘手處境，必須在不同的觀點與夥伴之間尋求共識。假如外長會後沒有共識，我不訝異。」
另一方面，美國總統川普訪問北京，也可能轉移注意力。中國大陸是伊朗石油最大買主，也是在世界舞台的強大支持者。中國也是BRICS創始成員和規模最大經濟體。不過，本周出席新德里會議的不是中國大陸外長，而是駐印度大使徐飛洪。
倫敦國王學院國際關係教授潘特說，金磚國家外長會將緊盯川習會動向，因為「人人與美國和中國都有利害關係。我認為金磚外長會將很低調。」
金磚國家過去在重大全球議題上也曾經未能達成共識，例如去年雖譴責美伊聯軍在2025年7月空襲伊朗，卻對美國1月生擒委內瑞拉總統馬杜洛默不作聲。
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