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美4月零售銷售增速放緩

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

美國4月零售銷售增速較3月減緩，反映伊朗戰爭推升汽油價格，可能影響到消費者對其他物品的消費意願。

路透報導，美國商務部人口普查局14日公布，美國4月零售銷售月增0.5%，增幅較3月修正後的1.6%減弱，但符合路透訪調經濟學家的預期。美國與伊朗的戰爭已推升通膨，本周公布的政府數據顯示，4月的消費者物價指數（CPI）年增幅為近三年來最高，也是連續第二個月強升。美國能源資訊署（EIA）數據顯示，4月汽油價格跳漲12.3%。

美國民眾領到退稅金額的緩衝，也正在逐漸消退。PNC金融公司經濟學家表示，內部資料分析顯示，「消費者花掉退稅金額的速度比去年更快，尤其是低收入家庭」，他們也觀察到，「較少民眾把退稅款項拿去償還信用卡等債務」。

相較於高收入家庭，低收入族群的汽油花費，占據更高的支出比重。隨著5月初消費者信心跌至歷史低點，加上通膨增速近三年來首度超過薪資增幅，市場憂心，今年消費支出可能明顯降溫。

扣除汽車、汽油、建材與餐飲服務、所謂核心零售銷售，在4月月增0.5%，低於3月上修後的0.8%增幅。該數據最能反映國內生產毛額（GDP）中的消費支出項目。

美國商務部 伊朗 油價

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