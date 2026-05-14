一有風吹草動 民眾就開始盲目瘋搶？經濟學家揭原因：決策者恐面臨挑戰

有備無患、未雨綢繆，理論上都是正面的行為，提醒人們要為可能發生的危機做準備。但從新冠疫情爆發以後，在社群媒體推波助瀾下，只要稍微有些風吹草動，就會觸發民眾瘋狂搶貨囤貨的行為，導致物品短缺的情況更嚴重，形成惡性循環。政府又該如何處理這些亂象？

伊朗戰爭爆發至今兩個半月，這段時間以來不時聽聞搶貨潮出現，從汽油到塑膠袋，什麼都有人搶購；南韓民眾搶垃圾袋和注射針筒，澳洲農民和駕駛囤積燃油，印度年輕人瘋搶罐裝健怡可樂，還舉辦需購票入場的健怡可樂派對；中國則傳出保險套有短缺之虞。企業更是積極囤貨，以確保重要原料供應不中斷。

這些場面令人想起新冠疫情期間的「衛生紙之亂」等等狀況，但這其實反而加劇物資短缺的問題。

英國諮詢機構「行為洞察團隊」（BIT）創新與合作主管科斯塔告訴金融時報（FT），人們往往會更珍惜那些數量有限的事物，「社群媒體則會加深人們對稀缺性的認知」。

經濟學家非常理解消費者在物價上漲前先搶購再說的本能，經濟合作發展組織（OECD）高級經濟學家皮蘇說， 「我去加油站加油，這完全合情合理」。新冠疫情初期衛生紙短缺是恐慌性購買所造成，但如今全球石油和其他必需品短缺，看來卻是非常真實會發生的狀況，這也使得家庭、公司甚至政府更有充分的理由在供應枯竭之前進行囤積。

而決策者面臨的挑戰，是如何在盡量減少囤積行為造成的痛苦的同時，確保較貧困的家庭和國家能夠獲得必需品。

包括皮蘇在內的一些經濟學家認為，政府應盡可能避免採取管制措施，防止囤積居奇，應該允許市場機制（例如價格上漲）促使人們改變行為，並減少需求，「重要的是要讓消費者按照他們認為最好的方式行事，並確保他們面對的是合理的價格」。

許多政府的做法恰恰相反。在OECD追蹤的50多個國家中，最常見的因應措施是降低燃油稅，或實施直接管制以平抑油價。皮蘇表示，這種做法反而埋下隱憂，「如果政府為了短期內取悅消費者而維持低價……很顯然，這將使短缺更有可能發生，而且會更嚴重」。

如果短缺情況進一步擴大，要求當局價格實施管制或配給制等直接干預措施的呼聲，可能會愈來愈高。KPMG首席經濟學家塞爾芬說道，很多事情其實遠遠超出了市場機制的範圍。

新加坡南洋理工大學高級講師李東，曾研究過如何解決疫情期間個人防護裝備囤積問題，他也主張政府應該控制價格和購買，但他表示，他的研究表明，確實必須非常仔細設計這些措施。