快訊

習近平談台灣說重話 美國務卿魯比歐：中國傾向和平統一

聽新聞
0:00 / 0:00

8國新加入呂宋經濟走廊倡議 助菲律賓發展戰略基建

中央社／ 馬尼拉14日專電

美國菲律賓大使館近日宣布，有8個國家正式新加入「呂宋經濟走廊」倡議，與菲律賓、美國和日本共同推動呂宋島戰略性基礎設施、供應鏈及區域互聯互通發展。

美國駐菲律賓大使館13日在臉書表示，新加入的國家包括澳洲、加拿大丹麥、法國、義大利、韓國、瑞典及英國

「呂宋經濟走廊」由菲律賓、美國與日本於2024年共同發起，目標是串聯呂宋島的蘇比克（Subic）、克拉克（Clark）、大馬尼拉地區及八打雁（Batangas）等重要經濟據點，並加強交通運輸、能源、數位連結及先進製造供應鏈等領域的投資，帶動菲律賓經濟成長。

根據美國駐菲律賓大使館發布的訊息，新加入的8個國家各自為經濟走廊做出貢獻。澳洲將透過駐馬尼拉團隊協助引進資金，並提供技術援助，同時與菲律賓推動一項總值3260萬美元（約新台幣10.3億元）的包容性經濟成長合作方案。

加拿大將提供約140萬美元技術援助資金，支持雙方共同選定的項目；丹麥則將協助菲律賓重振造船業，推動綠色海事創新與永續工業發展，預計可創造1萬個工作機會。

法國將透過資助興建100座橋梁及投資航空產業、提升經濟走廊的交通與產業連結；義大利則計畫增加公共融資支援，鼓勵更多義大利企業投資交通、半導體及製造業。

韓國將協助提升經濟走廊沿線交通及數位連結，包括提供約2560萬美元補助設立國家網路安全中心，以及透過「公私協力」（PPP）模式，參與馬尼拉國際機場（NAIA）現代化計畫。

瑞典將提供約120萬美元補助，用於貨運鐵路號誌系統及營運模式可行性研究；英國則將提供技術援助以及約68億美元的出口融資，支持基礎建設與能源項目。

美國大使館引述國務院資深顧問瓦里亞瓦（Heather Variava）表示，「呂宋經濟走廊」合作的擴大，不僅為美國企業、菲律賓夥伴及印太投資人創造機會，也為區域提供有別於「掠奪式基礎建設模式」的更佳選項。

菲律賓 丹麥 義大利 加拿大 英國 美國

相關新聞

美股早盤／川習會登場！道瓊重回5萬點 輝達連七升、台積ADR漲逾3%

美股14日早盤開高，道瓊指數一度重返5萬點，川習會帶動輝達等可望受益企業的股價上漲，思科（Cisco）股價也因強勁財報而改寫逾14年新高。

一有風吹草動 民眾就開始盲目瘋搶？經濟學家揭原因：決策者恐面臨挑戰

有備無患、未雨綢繆，理論上都是正面的行為，提醒人們要為可能發生的危機做準備。但從新冠疫情爆發以後，在社群媒體推波助瀾下，只要稍微有些風吹草動，就會觸發民眾瘋狂搶貨囤貨的行為，導致物品短缺的情況更嚴重，形成惡性循環。政府又該如何處理這些亂象？

別小看漢他病毒！商品大師準備避險措施 示警：恐像新冠那般重挫油價

曾精準預測銀價將暴跌的商品分析師坎貝爾警告，漢他病毒疫情若是一發不可收拾，可能像當年新冠肺炎疫情那般，觸動油價崩跌，投資人宜有所防備。

全球投資人關注川習會 亞股走勢分歧

投資人持續關注美中領導人會談，以及通膨可能持續升溫的憂慮，部分抵銷了華爾街股市創新高帶來的樂觀情緒，亞洲股市今天走勢不一

陸資企業英國鋼鐵擬國有化 陸商務部籲英國謹慎「尊重企業意願」

路透報導，中國14日呼籲英國政府，針對英國鋼鐵（British Steel）公司國有化的政策應「審慎決策」，「尊重企業意願與市場原則，避免濫用行政強制措施」。

為罷工做準備？三星傳已提前減產晶片 恐衝擊供應鏈損失達671億美元

南韓媒體報導，在工會預計21日發動大罷工前，三星電子的半導體產線已進入緊急管理狀態。為預防罷工造成的品質問題，三星已先減少產量，這預料將不只影響全球的記憶體供應鏈，也將擴大三星因罷工受到的損失，總損失金額可能高達100兆韓元（671億美元）。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。