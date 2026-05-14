8國新加入呂宋經濟走廊倡議 助菲律賓發展戰略基建

美國駐菲律賓大使館近日宣布，有8個國家正式新加入「呂宋經濟走廊」倡議，與菲律賓、美國和日本共同推動呂宋島戰略性基礎設施、供應鏈及區域互聯互通發展。

美國駐菲律賓大使館13日在臉書表示，新加入的國家包括澳洲、加拿大、丹麥、法國、義大利、韓國、瑞典及英國。

「呂宋經濟走廊」由菲律賓、美國與日本於2024年共同發起，目標是串聯呂宋島的蘇比克（Subic）、克拉克（Clark）、大馬尼拉地區及八打雁（Batangas）等重要經濟據點，並加強交通運輸、能源、數位連結及先進製造供應鏈等領域的投資，帶動菲律賓經濟成長。

根據美國駐菲律賓大使館發布的訊息，新加入的8個國家各自為經濟走廊做出貢獻。澳洲將透過駐馬尼拉團隊協助引進資金，並提供技術援助，同時與菲律賓推動一項總值3260萬美元（約新台幣10.3億元）的包容性經濟成長合作方案。

加拿大將提供約140萬美元技術援助資金，支持雙方共同選定的項目；丹麥則將協助菲律賓重振造船業，推動綠色海事創新與永續工業發展，預計可創造1萬個工作機會。

法國將透過資助興建100座橋梁及投資航空產業、提升經濟走廊的交通與產業連結；義大利則計畫增加公共融資支援，鼓勵更多義大利企業投資交通、半導體及製造業。

韓國將協助提升經濟走廊沿線交通及數位連結，包括提供約2560萬美元補助設立國家網路安全中心，以及透過「公私協力」（PPP）模式，參與馬尼拉國際機場（NAIA）現代化計畫。

瑞典將提供約120萬美元補助，用於貨運鐵路號誌系統及營運模式可行性研究；英國則將提供技術援助以及約68億美元的出口融資，支持基礎建設與能源項目。

美國大使館引述國務院資深顧問瓦里亞瓦（Heather Variava）表示，「呂宋經濟走廊」合作的擴大，不僅為美國企業、菲律賓夥伴及印太投資人創造機會，也為區域提供有別於「掠奪式基礎建設模式」的更佳選項。