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全球投資人關注川習會 亞股走勢分歧

中央社／ 香港14日綜合外電報導
投資人持續關注美中領導人會談，以及通膨可能持續升溫的憂慮，部分抵銷了華爾街股市創新高帶來的樂觀情緒，亞洲股市今天走勢不一。圖／歐新社
投資人持續關注美中領導人會談，以及通膨可能持續升溫的憂慮，部分抵銷了華爾街股市創新高帶來的樂觀情緒，亞洲股市今天走勢不一。圖／歐新社

投資人持續關注美中領導人會談，以及通膨可能持續升溫的憂慮，部分抵銷了華爾街股市創新高帶來的樂觀情緒，亞洲股市今天走勢不一。

法新社報導，美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平在北京舉行備受矚目的峰會，討論包括台灣等棘手議題，但會談初期的具體成果不多。

在歷時兩個多小時的會談中，川普稱讚習近平是「偉大領袖」與「朋友」，並預言雙方將「共創美好未來」。

不過，習近平就台灣議題提出強硬警告，表示任何誤判都可能導致美中兩大強權爆發衝突。

陪同川普訪中的美國代表團成員包括國務卿魯比歐（Marco Rubio）、戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）以及輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳、蘋果（Apple）執行長庫克（Tim Cook）、特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）等美國商界重要人士。

專家指出，重量級企業高層隨團訪中，凸顯儘管兩國多年來關係緊張、脫鉤聲浪不斷，經濟仍高度互相依賴。

SPI資產管理公司（SPI Asset Management）策略師殷尼斯（Stephen Innes）說：「美國企業領袖隨團出訪，凸顯美中經濟體系仍緊密相連。」

殷尼斯也警告，影響市場的主要風險日益交織，「稀土、人工智慧（AI）、台灣與荷莫茲海峽（Straitof Hormuz）如今都成為互相連結的戰略壓力點，形塑下一階段全球市場風險格局。」

首爾股市今天領漲，Kospi指數收高1.75%，逼近8000點大關，台北與馬尼拉股市也收漲；香港股市平盤作收；上海、東京、雅加達及威靈頓則收跌。

川習會 習近平 魯比歐 川普 美國

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