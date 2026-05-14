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陸資企業英國鋼鐵擬國有化 陸商務部籲英國謹慎「尊重企業意願」

聯合報／ 編譯曾子榛／即時報導
位於英格蘭東北部北林肯郡斯康紹普（Scunthorpe）的英國鋼鐵廠房。英國首相施凱爾5月11日宣布，將把去年從中資敬業集團手中接管的英國鋼鐵國有化。圖／法新社
位於英格蘭東北部北林肯郡斯康紹普（Scunthorpe）的英國鋼鐵廠房。英國首相施凱爾5月11日宣布，將把去年從中資敬業集團手中接管的英國鋼鐵國有化。圖／法新社

路透報導，中國14日呼籲英國政府，針對英國鋼鐵（British Steel）公司國有化的政策應「審慎決策」，「尊重企業意願與市場原則，避免濫用行政強制措施」。

英國政府於2025年4月從中國業主敬業集團（Jingye）手中接管英國鋼鐵經營控制權。英國首相施凱爾11日宣布，政府可能將英國鋼鐵國有化。

根據中國商務部發布的聲明，中方將密切關注事態發展，並將「採取強力措施以維護中國企業的合法權益」。不過英國政府並未立即發布回應。

英國鋼鐵公司工廠位於英格蘭北部斯康紹普，雇用數以千計員工，是英國最後一間能生產原鋼的工廠，為英國建築業、鐵路運輸等產業生產重要的鋼鐵。

敬業集團2020年買下英國鋼鐵公司，去年表示已投資超過12億英鎊（約新台幣508億元）維持其運作，但每天仍虧損約70萬英鎊（約台幣3000萬元），因此準備將這家公司關閉。英國國會去年4月因此緊急通過法案，阻止這座工廠關閉，隨後宣布將接管這間公司且不排除收歸國有。

英國 施凱爾 英格蘭

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