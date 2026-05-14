陸企致函抗議經商規範 印尼政府堅定捍衛國策

印度尼西亞中國商會總會近期代表印尼中資企業，致函印尼總統普拉伯沃，抗議經商環境惡化。印尼官員今天表示，所有企業皆須遵守在地法律，堅定捍衛國家發展利益與主權。

印尼中國商會總會12日在公開信函中向普拉伯沃（Prabowo Subianto）表示，在印尼的中國企業正面臨過度監管、稅收猛增及官員索賄等嚴峻問題，同時指出近期印尼森林地區整頓特遣部隊（Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan）針對森林區土地使用合規性的查緝過於嚴苛，甚至要求企業繳納鉅額罰款，作為經營合法化的補償金。

此外，針對鋼鐵企業的稅務稽查、鎳礦配額縮減以及擬議中的權益金調升，皆影響投資信心並引發資金流動性危機。

印尼中國商會總會在信中強調，政策不確定性與強制結匯計畫已干擾營運，並呼籲印尼政府建立穩定且透明的法律架構。

「羅盤報」（Kompas）今天報導，印尼財政部長波巴亞（Purbaya Yudhi Sadewa）表示，針對中方反映的林業查緝與稅務稽查，是為落實森林保護法規與確保公平課稅。

他說，環境保護與稅務合規是國家治理的底線；若相關企業未依規定繳納行政罰款，政府將依法追究。

印尼能源與礦產資源部長巴赫理（Bahlil Lahadalia）昨天向印媒表示，他未收到總統針對中方信函的指示，但該部已與中國駐印尼大使及多位中資企業代表面對面溝通。

針對中方關切的鎳礦產量配額核發延誤，巴赫理解釋，政府已加速審核程序，以確保產業鏈供應穩定。

他強調，調升資源權益金是為確保國家能獲得合理收益；印尼一向歡迎外資，但前提是必須遵守當地法規、落實技術轉移，並優先雇用印尼本地勞工等。

普拉伯沃政府上任以來，致力延續「下游產業化」政策，目標將印尼從原物料出口國轉型為全球供應鏈加工中心。近期印尼政府透過林業特遣隊與稅務專案，強化自然資源開發的行政監管，並研議調升權益金以確保國家收益。