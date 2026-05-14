為罷工做準備？三星傳已提前減產晶片 恐衝擊供應鏈損失達671億美元

南韓媒體報導，在工會預計21日發動大罷工前，三星電子的半導體產線已進入緊急管理狀態。為預防罷工造成的品質問題，三星已先減少產量，這預料將不只影響全球的記憶體供應鏈，也將擴大三星因罷工受到的損失，總損失金額可能高達100兆韓元（671億美元）。

每日經濟新聞引述業界人士報導，三星14日已開始為準備罷工而減產。業界預估，連同事前準備和事後穩定作業，這次罷工將導致三星產線受阻超過一個月，直接和間接損失可能高達100兆韓元。

三星工會計劃自21日起發動罷工，申請參加罷工的人數已突破4.3萬人，若這些人真的全都投入罷工，三星的半導體產線將有高機率會陷入實質全面停擺。

業界估計，若三星向法院申請的禁止違法罷工禁令獲得批准，那將至少可確保最低限度的安全和晶圓管理人員不參與罷工。如此一來，罷工造成的損失預料將會介在10兆至20兆韓元。

但如果三星的半導體產線是完全停擺，生產中斷每日造成的損失預料將超過1兆韓元。由於從事前減產至恢復正常至少要花一個月，三星的整體損失預料將高達100兆韓元。

不過，三星最擔心並不是這些直接損失，而是其他「看不見的成本」。如果罷工影響到三星對客戶的記憶體供應，三星數十年來累積起的信譽將會瞬間功虧一簣。

首爾大學經濟學教授宋憲宰（音譯）指出，這場罷工有五項關鍵風險：信譽資產的消失、轉換成本導致的永久市場流失、AI半導體霸權競爭期的機會成本的流失、關鍵人才的外流、「韓國折價」（Korea discount）的加深。他表示：「顧客一旦離開，就很難再回來了。」