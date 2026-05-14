「攜手創雙贏」溫哥華網路高峰會 台加企業場邊交流共尋商機

全球年度大型科技盛會網路高峰會（Web Summit）正在加拿大溫哥華舉行，來自全球百餘國的數百家企業2萬多名代表齊聚尋求商機，台灣共有18家企業組團參加，駐溫哥華辦事處12日舉辦交流活動，讓台加雙邊企業共尋商機。

這場交流活動共有100多人參加，與會者均來自台灣或是加拿大的台裔企業菁英。

多位加拿大跨黨派政要到場支持，稱讚台灣的科技實力雄厚。

自由黨國會議員張瑋麟（Wade Chang）和保守黨國會議員區澤光（Chak Au）都強調加拿大正推動貿易多元化，亞洲市場是重中之重，其中台灣的地位不言而喻。

張瑋麟說：「台灣是世界半導體的核心，加拿大正積極發展人工智慧（AI）和通訊產業，都離不開半導體，必然要與台灣緊密相連。」

區澤光是保守黨「亞太門戶經濟合作小組」負責人，他說：「這個場合太棒了，太多專家值得我認識並取經，加台攜手共創雙贏。」

負責卑詩省亞太貿易事務的新民主黨省議員崔保羅（Paul Choi）、卑詩保守黨省議員屈潔冰（TeresaWat）以及溫哥華市議員費必得（Pete Fry）也大讚台灣韌性和創意。

費必得說，在世界版圖上，台灣雖僅是個彈丸之地，卻展現超強能量。「加拿大應該向台灣學習，在巨人旁邊依然毫無畏懼、非常堅強、非常有智慧。」

駐溫哥華台北經濟文化辦事處長劉立欣，和卑詩省台灣辦事處資深商務經理Irene Yang是串聯此次台加企業的靈魂人物，兩人說自己僅扮演催化劑的角色，「很高興看到身懷絕技的一群人聚在一起，共同為台加經貿和科技發展打拼努力」。

台裔加拿大創業家黃敏祐（Alvis Huang）創立的晶片設計公司Emtar Technologies日前榮獲加拿大半導體協會 Canada's Semiconductor Council（CSC）頒發「年度創業公司獎」（Startup of the Year Award）。

黃敏祐對中央社說，Emtar的6G NTN衛星通訊晶片已成功完成流片與驗證，公司不僅獲台積電支持，並與台灣太空相關單位及幾家網通與封裝廠皆已展開初步合作洽談。

飛宏科技旗下的子公司「馳諾瓦科技」（Zerova）非常看好加拿大電動車市場潛力。馳諾瓦科技全球公關總監吳珮綺對中央社表示：「以往我們產品是先賣到美國再轉銷加拿大，但如今關稅戰改變了商業模式，我們需要直接在加拿大布局。加拿大政府力推電動車產業，這一點也很吸引人。」

台灣資誠稅務諮詢公司董事黃怡歆對中央社說：「企業匯聚在哪裡，我們就走到哪裡。」她說，過去談到北美市場，美國獨大，但如今加拿大佔有舉足輕重的地位，相信台加之間的商務合作將不斷增長。