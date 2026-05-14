快訊

白宮「川習會摘要」出爐！強調美中經貿合作、伊朗共識 全文未提台灣

傳砸百億元競標肯德基、必勝客經營權？統一集團回應

「飛行白宮」內裝曝光！川普空軍一號掀陸網熱議 傳能讓飛彈改道

聽新聞
0:00 / 0:00

「攜手創雙贏」溫哥華網路高峰會 台加企業場邊交流共尋商機

中央社／ 溫哥華13日專電
駐溫哥華辦事處和卑詩省台灣辦事處共同籌辦企業交流活動，加拿大政界、商界和學界多人支持。台裔加拿大創業家黃敏祐（左3）創立的晶片設計公司日前榮獲加拿大半導體協會頒發「年度創業公司獎」。圖／中央社
駐溫哥華辦事處和卑詩省台灣辦事處共同籌辦企業交流活動，加拿大政界、商界和學界多人支持。台裔加拿大創業家黃敏祐（左3）創立的晶片設計公司日前榮獲加拿大半導體協會頒發「年度創業公司獎」。圖／中央社

全球年度大型科技盛會網路高峰會（Web Summit）正在加拿大溫哥華舉行，來自全球百餘國的數百家企業2萬多名代表齊聚尋求商機，台灣共有18家企業組團參加，駐溫哥華辦事處12日舉辦交流活動，讓台加雙邊企業共尋商機。

這場交流活動共有100多人參加，與會者均來自台灣或是加拿大的台裔企業菁英。

多位加拿大跨黨派政要到場支持，稱讚台灣的科技實力雄厚。

自由黨國會議員張瑋麟（Wade Chang）和保守黨國會議員區澤光（Chak Au）都強調加拿大正推動貿易多元化，亞洲市場是重中之重，其中台灣的地位不言而喻。

張瑋麟說：「台灣是世界半導體的核心，加拿大正積極發展人工智慧（AI）和通訊產業，都離不開半導體，必然要與台灣緊密相連。」

區澤光是保守黨「亞太門戶經濟合作小組」負責人，他說：「這個場合太棒了，太多專家值得我認識並取經，加台攜手共創雙贏。」

負責卑詩省亞太貿易事務的新民主黨省議員崔保羅（Paul Choi）、卑詩保守黨省議員屈潔冰（TeresaWat）以及溫哥華市議員費必得（Pete Fry）也大讚台灣韌性和創意。

費必得說，在世界版圖上，台灣雖僅是個彈丸之地，卻展現超強能量。「加拿大應該向台灣學習，在巨人旁邊依然毫無畏懼、非常堅強、非常有智慧。」

駐溫哥華台北經濟文化辦事處長劉立欣，和卑詩省台灣辦事處資深商務經理Irene Yang是串聯此次台加企業的靈魂人物，兩人說自己僅扮演催化劑的角色，「很高興看到身懷絕技的一群人聚在一起，共同為台加經貿和科技發展打拼努力」。

台裔加拿大創業家黃敏祐（Alvis Huang）創立的晶片設計公司Emtar Technologies日前榮獲加拿大半導體協會 Canada's Semiconductor Council（CSC）頒發「年度創業公司獎」（Startup of the Year Award）。

黃敏祐對中央社說，Emtar的6G NTN衛星通訊晶片已成功完成流片與驗證，公司不僅獲台積電支持，並與台灣太空相關單位及幾家網通與封裝廠皆已展開初步合作洽談。

飛宏科技旗下的子公司「馳諾瓦科技」（Zerova）非常看好加拿大電動車市場潛力。馳諾瓦科技全球公關總監吳珮綺對中央社表示：「以往我們產品是先賣到美國再轉銷加拿大，但如今關稅戰改變了商業模式，我們需要直接在加拿大布局。加拿大政府力推電動車產業，這一點也很吸引人。」

台灣資誠稅務諮詢公司董事黃怡歆對中央社說：「企業匯聚在哪裡，我們就走到哪裡。」她說，過去談到北美市場，美國獨大，但如今加拿大佔有舉足輕重的地位，相信台加之間的商務合作將不斷增長。

溫哥華 加拿大

相關新聞

為罷工做準備？三星傳已提前減產晶片 恐衝擊供應鏈損失達671億美元

南韓媒體報導，在工會預計21日發動大罷工前，三星電子的半導體產線已進入緊急管理狀態。為預防罷工造成的品質問題，三星已先減少產量，這預料將不只影響全球的記憶體供應鏈，也將擴大三星因罷工受到的損失，總損失金額可能高達100兆韓元（671億美元）。

路透：美批准10家中企採購輝達H200晶片 黃仁勳隨行川普拚訂單

路透引述3名消息人士透露，美國商務部已批准約10家中國大陸企業可採購輝達第二強大的AI晶片H200，每家獲准客戶最多可購買7萬5000顆，但至今未完成任何一筆交貨。川習會前夕，輝達執行長黃仁勳最後一刻加入隨行企業代表團，也讓外界期待，停滯已久的H200對中銷售有機會出現突破。

陸資企業英國鋼鐵擬國有化 陸商務部籲英國謹慎「尊重企業意願」

路透報導，中國14日呼籲英國政府，針對英國鋼鐵（British Steel）公司國有化的政策應「審慎決策」，「尊重企業意願與市場原則，避免濫用行政強制措施」。

「攜手創雙贏」溫哥華網路高峰會 台加企業場邊交流共尋商機

全球年度大型科技盛會網路高峰會（Web Summit）正在加拿大溫哥華舉行，來自全球百餘國的數百家企業2萬多名代表齊聚尋...

微軟扶植OpenAI已砸逾1,000億美元！同步獵購新創 備戰未來

科技巨擘微軟（Microsoft）證實，已為與OpenAI的合作投入超過1,000億美元，此事凸顯其在OpenAI崛起過程中的關鍵角色。與此同時，微軟也積極物色其他AI新創公司，為未來降低對OpenAI依賴預作準備。

SK海力士市值逼近1兆美元 讓南韓有機會締造這一項紀錄

南韓記憶體大廠SK海力士市值已經逼近1兆美元。就在本月稍早，競爭同業三星電子才剛抵達這個里程碑。人工智慧（AI）發展出來的強大需求，讓南韓處於亞洲AI熱的中心。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。