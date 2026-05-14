印度禁糖出口至9月底 專家：憂中東衝突引通膨

印度政府宣布，為因應糖在國內供應吃緊，即日起至9月底，禁止將糖出口到國外。專家認為，中東衝突帶來的不確定性，讓通貨膨脹的風險加劇，是政府做出這種因應政策的關鍵之一。

印度政府針對將糖銷往海外的政策，從「限制」出口，提升為「禁止」出口，以因應國內供應吃緊的情況，禁令適於包括原糖、白糖、精緻糖。

印度商業與工業部（Ministry of Commerce andIndustry）下的對外貿易總局（Directorate General ofForeign Trade）下達的這項命令，是政策一個重大的轉向，因為印度政府先前認為糖的產能會大於國內需求，因此准予外銷。

對外貿易總局的命令提到，若裝貨工作是在5月13日前展開的，或貨物在命令生效前已交給海關當局，這類的糖將可獲允許發貨到國外。

印度糖業和生物能源製造商協會（Indian Sugar &Bio-Energy Manufacturers Association）上個月預測，截至9月30日止，印度糖的總供應量約在3200萬噸，比先前預估的3240萬噸少。

除了產量減少，新德里電視台（NDTV）報導指出，專家認為，這項出口禁令的目的，是要遏制中東持續衝突引發的不確定性加劇，所帶來的通貨膨脹風險。

印度2025年10月初到2026年9月底，糖的生產量加上庫存量，約在3200萬噸，這段期間國內的需求量預估將達2800萬噸，庫存僅剩400萬噸，這是2016-2017年以來的新低點，當時印度糖的庫存，僅剩394萬噸。

除了庫存的問題外，印度政府也擔心，受到聖嬰現象的影響，降雨量可能會減少，2026-2027年糖的產量可能因此下滑；此外，中東危機引發人們對化肥短缺的憂心，也是印度政府擔心影響糖產量的關鍵。

印度是世界第2大糖生產國，產量僅次於巴西，同時也是主要的糖出口國。當印度減少糖的出口時，全球糖的供應量就會減少，尤其對亞洲和非洲的買家而言，影響力會特別大。