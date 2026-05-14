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美30年期公債殖利率破5%創19年新高 通膨警報再響

中央社／ 紐約13日綜合外電報導

美國財政部今天發行250億美元新一批30年期公債殖利率達5.046%，是2007年以來首次5%以上殖利率出售長期國債；同時越來越多跡象顯示，伊朗戰爭正引發美國新一輪通膨

作為長期國債的30年期公債，當投資人要求5%以上報酬才願意借錢給政府時，代表他們預期之後通膨恐處高位相當一段時間，暗示物價壓力可能比想像更久。30年期公債殖利率衝破5%並創19年新高，對美國經濟是一大警訊。

英國「金融時報」指出，受4月批發通膨達6%創2022年以來新高影響，美國公債殖利率（與公債價格呈反向變動）稍早攀升。

這波公債發行正值中東衝突推升燃料價格之際，而燃料成本飆升也提高美國各地企業的營運成本。通膨會侵蝕長期債券價值，而市場對高通膨憂慮再起，讓30年期公債殖利率自2月28日美國與以色列對伊朗開戰以來推升約0.4個百分點。

美國勞工統計局（BLS）今天公布的數據顯示，4月生產者物價指數（PPI）年增率大幅升至6%，高於3月時的4.3%，也高於2月戰爭爆發前的3.4%。

批發價格通常被視為消費通膨的前兆，而美國4月的消費通膨率已升至3.8%，創3年來新高。

美國汽油價格已上漲逾5成，來到每加侖4.51美元；柴油價格也以類似幅度勁升至5.66美元，接近歷史高點。

經濟學家們表示，今天公布的相關數據顯示，伊朗戰爭將持續整體帶來漲價壓力，因為工業成本增加將反映到從食品雜貨到機票等各類商品與服務上。美國勞工統計局指出，4月貨運運輸價格上漲8.1%。

扣除食品、能源後美國4月的消費者通膨率（CPI）為4.4%，高於3月的3.7%。

保守派智庫「傳統基金會」（The HeritageFoundation）經濟學家安東尼（EJ Antoni）表示，核心數據顯示，高能源價格正蔓延到經濟其他領域。

去年一度獲川普提名接掌勞工統計局的安東尼在X上寫道：「縱使汽、柴油價格此時已到頂，大多數其他商品價格仍將在接下來幾個月持續上漲。」

德意志銀行（Deutsche Bank）資深經濟學家萊恩（Brett Ryan）說：「人們購買的東西最終都得透過卡車運輸，而卡車大多吃柴油。所以此刻看到能源成本正全面影響整體經濟。對美國消費者而言，這個夏天恐怕不會好過。」

公債 殖利率 通膨

延伸閱讀

4月CPI年增3.8％ 3年新高 伊戰衝擊漲幅超預期

不止油價飆漲 美國住房、食物、服務價格也變貴了

美4月通膨攀升至3年來高峰 范斯改口坦承「不理想」

戰爭風險影響有限 基本面支撐美股中長期走勢

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