快訊

台積電收高50元拉動台股收漲377點 記憶體及MLCC強勢亮眼

獨 ／柯文哲換律師求17年重刑翻盤！重組戰隊「這2人」加入鏖戰二審

疫情時代後孩子都不愛閱讀？全球消失的親子共讀日常

聽新聞
0:00 / 0:00

微軟扶植OpenAI已砸逾1,000億美元！同步獵購新創 備戰未來

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
微軟證實已為與OpenAI的合作投入逾1,000億美元。路透
微軟證實已為與OpenAI的合作投入逾1,000億美元。路透

科技巨擘微軟（Microsoft）證實，已為與OpenAI的合作投入超過1,000億美元，此事凸顯其在OpenAI崛起過程中的關鍵角色。與此同時，微軟也積極物色其他AI新創公司，為未來降低對OpenAI依賴預作準備。

微軟企業發展主管Michael Wetter近日在馬斯克控告OpenAI一案中出庭作證時表示，這1,000億美元包括微軟對OpenAI的早期投資，以及建設雲端基礎設施、提供OpenAI運算服務的累計成本。

微軟執行長納德拉（Satya Nadella）上周表示，公司目標是從早期對OpenAI的大規模投資中取得920億美元回報。OpenAI的估值目前是8,520億美元，微軟持有27%股權。

與此同時，根據五位知情人士透露，微軟正積極洽購其他AI新創公司，以儲備AI人才與技術，推進自行開發尖端AI模型的計畫。微軟曾考慮收購AI程式碼生成新創Cursor，但因擔憂監管審查問題而作罷；現正與由史丹佛大學團隊創立的Inception洽談合作或收購的可能性。Inception主打以擴散（diffusion）方式開發大型語言模型，強調可提升生成速度。

目前AI產業的競爭愈發激烈，消息人士指出，馬斯克旗下的SpaceX也在爭奪包括Cursor與Inception在內的AI新創公司。Inception近期已聘請銀行協助談判，尋求超過10億美元的估值。

微軟 OpenAI 馬斯克

延伸閱讀

OpenAI阿特曼稱馬斯克要求持股90% 否認背棄非營利

軟銀上季獲利三級跳 淨利116億美元 優於市場預期

今年最大IPO誕生！Cerebras募資55.5億美元 市場瘋搶輝達以外AI新標的

軟銀擬投資法國 AI 基建

相關新聞

微軟扶植OpenAI已砸逾1,000億美元！同步獵購新創 備戰未來

科技巨擘微軟（Microsoft）證實，已為與OpenAI的合作投入超過1,000億美元，此事凸顯其在OpenAI崛起過程中的關鍵角色。與此同時，微軟也積極物色其他AI新創公司，為未來降低對OpenAI依賴預作準備。

SK海力士市值逼近1兆美元 讓南韓有機會締造這一項紀錄

南韓記憶體大廠SK海力士市值已經逼近1兆美元。就在本月稍早，競爭同業三星電子才剛抵達這個里程碑。人工智慧（AI）發展出來的強大需求，讓南韓處於亞洲AI熱的中心。

力阻三星罷工危機！南韓政府急出手 要求勞資周六恢復談判

韓聯社報導，南韓政府要求三星電子與工會在5月16日（本周六）恢復談判。另外，三星已提議與工會針對獎金問題直接談判。

亞馬遜在購物搜尋推動AI 導入Alexa助理

電子商務巨人亞馬遜（Amazon）周三（13日）表示，未來在亞馬遜網站和手機應用程式（App）中輸入搜尋內容時，系統將依據情境，透過人工智慧（AI）大型語言模型，為用戶提供商品比較或購物建議。原先亞馬遜的購物助理機器人Rufus將被「Alexa for Shopping」取代，新搜尋功能本周起先向美國用戶推出。

專家：關鍵礦產攸關經濟安全 Quad參照澳洲日本合作

澳洲關鍵礦產專家維沃達（Vlado Vivoda）向中央社指出，隨著澳洲和日本已建立緊密的關鍵礦產合作架構，可望提供「四...

韓股一年狂漲200% 散戶追捧成全球最強 當心垂直上漲行情難再續

在市值已達4.6兆美元的南韓股市，狂熱跡象舉目可見。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。