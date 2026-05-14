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SK海力士市值逼近1兆美元 讓南韓有機會締造這一項紀錄

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
南韓SK海力士的市值就要挑戰1兆美元。 路透
南韓SK海力士的市值就要挑戰1兆美元。 路透

南韓記憶體大廠SK海力士市值已經逼近1兆美元。就在本月稍早，競爭同業三星電子才剛抵達這個里程碑。人工智慧（AI）發展出來的強大需求，讓南韓處於亞洲AI熱的中心。

SK海力士股價今（14）日上午股價在2%左右漲跌區間內拉鋸，稍早一度勁揚1.46%，但稍後又跌約2%，昨天收盤則是大漲9.87%。今年以來，海力士股價漲幅已經超過200%；去年全年漲274%。AI伺服器所需的傳統記憶晶片，或是先進的高頻寬記憶體（HBM），市場都很旺。

一旦SK海力士的市值也突破1兆美元，南韓將成為美國之外，全球第一個擁有不只一家上兆美元企業的國家。

分析師表示，「害怕錯失」（FOMO）的情緒現在推動著市場，對於日本與南韓股市裡的AI概念股更是如此。

亞洲目前市值第一大的公司，仍是台灣台積電的1.83兆美元。

台積電、三星、SK海力士的獲利都創歷史新高，三家公司在全球AI供應鏈的關鍵地位，備受關注。

SK海力士在16個月前，市值還不到1,000億美元，如今市值已與美國零售巨人沃爾瑪（Walmart）、股神巴菲特的波克夏公司相當。

SK海力士 海力士 南韓

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