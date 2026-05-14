專家：關鍵礦產攸關經濟安全 Quad參照澳洲日本合作

澳洲關鍵礦產專家維沃達（Vlado Vivoda）向中央社指出，隨著澳洲和日本已建立緊密的關鍵礦產合作架構，可望提供「四方安全對話」（Quad）作為參照的合作模式，進而更有效應對中國壟斷關鍵礦產供應鏈和操縱價格等問題。

美、印、日、澳「四方安全對話」（Quad）外長會議即將於本月（5月）底於印度新德里召開；有關四國關鍵礦產進一步合作前景，引起業界關注。此外，日本外務省11日發布新聞稿指出，日本外務事務次官船越健裕於10、11日於訪問新德里期間，與印度外交部次長唐勇勝（Vikram Misri）會面，雙方談及經濟安全、關鍵礦產，以及「四方安全對話」等議題。

昆士蘭大學（University of Queensland）永續礦業研究院（Sustainable Minerals Institute ）榮譽研究員維沃達（Vlado Vivoda）接受中央社電話訪問時指出，隨著澳、日達成全球其中一個最緊密的跨國關鍵礦產合作架構，「四方安全對話」參與國之間亦應該推動類似架構，以便提高經濟安全保障。

維沃達指出，澳、日本來就有著各類礦產資源合作關係；而日本首相高市早苗5月初訪澳期間，兩國所簽訂的關鍵礦產協議，則讓雙方合作更上一層樓。他說：「這次不是要合作採礦；而是要從採礦、提煉到製造等各個環節，一同克服整個供應鏈脆弱性的問題。」

維沃達強調，澳、日合作架構之所以意義重大，是因為它的重點是經濟安全和產業韌性，而非貿易利潤。他說：「它超越了普通的商品貿易模式；進入了一個更具戰略性的供應保障、價格安全、穩定價格和產業合作模式。」

維沃達提到，美、印、日、澳四國於去年7月啟動「四方關鍵礦產倡議」（Quad Critical MineralsInitiative），透過推動關鍵礦產供應鏈多元化，擺脫依賴任何一個國家進行加工、提煉和生產，降低遭受外國經濟脅迫、價格操縱和供應中斷的風險；目的是要加強經濟安全和集體韌性。

對此，維沃達認為「四方安全對話」參與國所需要的，正是類似澳、日模式的合作架構。他相信，「四方安全對話」可以提供一個政治和戰略框架；參與國之間在此框架下，可以製定更雙邊、三邊，甚至四方協議。

對於美、印、日、澳四國關鍵礦產合作前景，維沃達表示看好；他指四國之間互補性甚強，將會是一個絕配的組合。

維沃達解釋，澳洲擁有豐富的資源，有很多可望在未來幾年陸續開發的關鍵礦產計畫，而且致力推動關鍵礦產加工產業；日本則擁有先進的製造技術、資金以及在資源安全管理方面的豐富經驗，而且日本產業具有高度韌性；印度擁有規模優勢，工業需求不斷增長，擁有優越地理位置，同時致力發展關鍵礦產加工、回收和製造業；至於美國，不單只擁有強大的技術和財務融資能力，其國防軍工業和民間產業均對關鍵礦產有著龐大需求，讓美國擁有龐大的關鍵礦產市場規模。

雖然互補性強，但維沃達同時提醒，如何建立一套合作機制，仍然有待克服的大問題。他說：「從地質資源、金融、加工基礎設施、生產標準、大型工業客戶，以及政策制定等各個環節；要將這些因素整合起來，本來就頗有難度；當中還涉及四個截然不同的政治體系和產業環境呢。」