今年最大IPO誕生！Cerebras募資55.5億美元 市場瘋搶輝達以外AI新標的

AI晶片公司Cerebras Systems周三完成今年全球最大IPO，募資金額55.5億美元。此案成為市場檢驗AI基礎建設熱潮能否延續的重要指標。

Cerebras定價為每股185美元，高於先前上調後的150至160美元區間，反映投資人對AI概念股需求火熱。據悉，此次IPO認購量超過可售股數20倍。

完全稀釋後的估值在490億美元左右，是今年2月最近一輪融資估值230億美元的兩倍多。對照該公司2025年營收僅5.1億美元，估值幾乎是營收的100倍，凸顯市場押注AI運算需求未來仍將爆發式成長。

Cerebras主打推論型晶片，也就是AI模型完成訓練後、實際運行時所需的運算晶片。不同於輝達（Nvidia）將晶圓切割成多顆晶片，Cerebras採用「晶圓級整合」技術，直接把整片晶圓做成單一大型晶片。該公司宣稱，其晶片在AI運算速度與成本上，相較傳統繪圖處理器具優勢。

隨著AI產業從模型訓練轉向推論與AI代理（Agentic AI），市場也開始尋找能挑戰輝達的新玩家。

Cerebras已與OpenAI簽訂價值超過200億美元的長期協議，提供750MW（千瓩）AI運算容量，另外也與亞馬遜雲端（AWS）建立合作關係。

不過，市場專家指出，Cerebras存在客戶過度集中的風險，例如阿聯的阿聯穆罕默德・賓・扎耶德人工智慧大學（Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence）占其去年營收的62%。此外，OpenAI本身的財務穩定性也是隱憂。

Rainmaker Securities執行董事Greg Martin表示，市場對輝達以外AI晶片公司的需求相當強勁，但Cerebras上市後的首份財報，將真正考驗其高估值是否站得住腳。

值得注意的是，就在IPO前幾周，安謀（Arm）與軟銀集團曾嘗試收購Cerebras，但未果。另外，OpenAI早在2017年就曾考慮與Cerebras合併，法庭文件顯示，截至2025年底，OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）與共同創辦人布洛克曼（Greg Brockman）仍持有Cerebras股份。

Cerebras周四將在那斯達克掛牌，股票代號CBRS。