跑 AI 不能沒電 地熱發電公司Fervo上市日大漲

地熱發電公司 Fervo Energy 周三（13日）股票首日在那斯達克上市，股價自周二晚間發行價27美元，一度飆漲至38美元，收盤報36.54美元。股價觸及38美元時，公司市值達98億美元。

這家綠能公司以地熱發電，而地熱是少數受到川普政府支持的再生能源領域。Fervo背後的大咖投資者包括比爾蓋茲、Google。公司位於內華達州的發電案，將為Google提供3.5 MW的電力，最近又追加簽署一個不具約束力的協議，計劃再另外供電3 GW。Fervo目前已簽下的購電合約，電量合計逾600 MW。

投資人追捧Fervo，相信它可開發出下個世代的地熱。Fervo使用的地熱發電技術，是以石油與天然氣產業的鑽井方法，在地下挖掘井道汲取地熱。傳統的地熱發電技術，則是依賴地表附近天然存在的熱水與蒸氣。

對再生能源極不支持的川普政府，罕見地相當看好地熱發電，原因在於它能夠持續、大量供電，不像太陽能與風力發電那樣間歇。地熱相關開發計畫，現在都可獲得美國內政部快速審核。

Fervo執行長拉提姆（Tim Latimer）說：「川普在上任第一天就明確表示，地熱是應優先發展的能源。」他提到，白宮已承諾為地熱發電產業提供1.71億美元補助，這是政府迄今提供的最大額資助。Fervo正在評估向政府申請補助，拉提姆認為公司「非常有機會」獲得政府補助。

根據Fervo提交的上市文件，Fervo位於猶他州的首個發電場站，發電成本為每千瓦（KW）7,000 美元，未來可望降至每千瓦3,000美元。猶他州的地熱發電，預期明年初開始生產第一批的 100 MW 電力。

AI資料中心帶動電力需求激增，持續且大量供電的特性很重要。根據彭博新能源財經的資料，資料中心的用電需求，估計將從2024年的34.7 GW，大幅增加至2035年的106 GW。