福特單日狂飆13%做對啥事？賣電動車虧錢 但學馬斯克一招讓分析師大讚

福特汽車（Ford Motor）股價大漲，因摩根士丹利提出樂觀看法，認為福特新成立的能源儲存事業可能很快會與超大規模雲端業者達成協議，有機會抓住AI資料中心熱潮帶動的能源需求商機。

這家底特律車廠本周正式推出全新子公司「福特能源」（Ford Energy），專門為美國的資料中心、公用事業與其他工業及商業客戶提供電池儲能系統，目標是每年至少部署20百萬瓩時（GWh）的儲能產品，預期2027 年底開始交貨。

福特能源總裁德瑞克（Lisa Drake）表示：「資料中心成長、再生能源整合，以及電網韌性需求的匯聚，已經在市場上形成缺口，而福特能源公司正是為了填補這個缺口而成立。」

福特股價周三（13日）收盤狂飆13%至每股13.57美元，創下自2020年3月以來最大單日漲幅，並使今年來轉為正報酬。反映福特仿效馬斯克策略、向特斯拉取經的做法，至少已獲得投資人肯定。

大摩分析師帕爾可可表示：「我們認為，福特在未來幾個月內，與大型商業客戶，甚至超大規模雲端業者簽署能源儲存系統供應協議的可能性相當高。」

這位分析師在周二發給客戶的報告中表示，福特與中國電池技術巨擘寧德時代的合作，「為其儲能業務提供了被市場低估的策略性競爭優勢」。

帕爾可可估計，福特能源事業的價值可能達到100億美元，而且有機會接近特斯拉能源事業的估值水準，因為該公司將擴大產能並建立穩定訂單積壓。

他在報告中指出，與福特電動車部門相比，能源事業具有「重大意義」，到2028年可望創造約25%的毛利率，以及3.46億美元的息稅前盈餘。相較下，福特電動車業務今年預期息稅前虧損42.5億美元，且近期已取消部分電動車計畫。

福特計劃未來兩年投資20億美元發展儲能業務，包括將肯塔基州的一座電池工廠改造為生產大型儲能電池的設施，主要供應資料中心與公用事業公司。同時，福特也將今年啟用的密西根州電池工廠部分產能，用於生產針對消費市場的小型儲能電池。

執行長法利（Jim Farley）在上月底財報會議中表示，新的能源儲存事業是福特實現2029年前息稅前盈餘達8%的「關鍵要素」；相比之下，去年該指標僅為3.6%。他指出，福特轉向能源儲存系統的策略，已受到公用事業公司及其他客戶的正面回應。

Farley表示：「我們收到大量主動接洽與濃厚興趣，因為市場了解我們擁有最好的技術，也具備許多財務優勢。許多企業原本就是我們的汽車客戶，因此他們很了解我們。」

根據彭博行業研究分析師Steve Man的看法，擴大能源事業是「轉向更高利潤業務的一次漂亮轉型」。