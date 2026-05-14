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黃仁勳伉儷基金會捐1億美元算力給大學 輝達力挺CoreWeave又添一筆

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳和妻子羅莉（Lori）名下的基金會又慨捐1億美元。美聯社
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳和妻子羅莉（Lori）名下的基金會又慨捐1億美元。美聯社

輝達NVIDIA）執行長黃仁勳和妻子羅莉（Lori）名下的基金會向CoreWeave購買運算資源，並將此算力捐贈給各大學和其他非營利機構，據估計捐贈價值達高達1億830萬美元。

據周二的申報資料顯示，這些算力資源將用於科學和人工智慧（AI）研究。輝達也說，計劃為部分受贈機構提供免費的工程服務。

這項捐贈不僅展現了黃仁勳的慷慨，也可以看見輝達對CoreWeave又一次支持。輝達設計的圖形處理器（GPU）正是CoreWeave提供給客戶的核心產品。今年1月，輝達斥資20億美元入股CoreWeave，當時成為該公司第二大股東。

輝達去年和CoreWeave簽署一份63億美元的雲端運算容量合約，保證買下所有未售出給客戶的雲端容量。

這家晶片巨人因斥資數十億美元投資包括ChatGPT開發商OpenAI和新興雲端業者在內的AI公司，引發投資人對循環融資的疑慮。

CoreWeave上周公布財報，以零組件成本上漲為由，調高資本支出預測區間的下端。

黃仁勳 輝達 NVIDIA

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