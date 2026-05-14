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美無人機協會執行長：美台軟硬體合作進入新領域

中央社／ 底特律13日專電

美國無人機產業協會執行長羅賓斯接受中央社訪問表示，台灣有能力提供無人機安全與可信賴運作的場域，美國軟體領先全球，台灣是硬體領導者，雙方可在無人機、機器人及配套項目合作進入新興領域。

美國無人機產業協會（AUVSI）執行長羅賓斯（Michael Robbins）在XPONENTIAL 2026「國際無人載具系統展」期間，出席台美業者論壇晚宴，高舉「我愛台灣」標語，全場以掌聲回應。

對於與台灣簽署合作意向書，羅賓斯指出，雙方合作旨在提高標準，設立無人機訓練課程，確保訓練標準化，安全與負責的達到無人機操作的高專業標準。

曾多次訪台瞭解台灣無人機與人工智慧晶片製造實力的羅賓斯觀察，台灣有各類製造業，製造力穩定，有能力提供安全與可信賴的場域，這是（無人機）未來自治管理非常重要的元素。

他說，無人機與人工智慧不可分割，實體人工智慧是艱難複雜的工作，美國目前在軟體上領先全球，台灣將是硬體的領導者，雙方在無人機、機器人、無人艦艇與相關配套服務等項目合作，是超越當今主要市場的新興領域。台灣工研院與美國無人機產業協會合作，旨在確認這些元素能夠不受限的進入重要、強大的AI裝備中。

無人機在戰場上已廣泛應用，成本與精準度均優於傳統大型飛行器與飛彈，各國正積極研發無人艦艇與機器人，非紅暨民主供應鏈更形重要。

羅賓斯指出，協會的「綠色無人機」（GreenUAS）認證系統標準極高，關注並深入瞭解外國業者的股權狀況及其利益，是否擁有供應鏈等，也會審查無人機使用的軟硬體。

無人機 中央社 機器人

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