油價昨跌2%今開盤後持穩 布蘭特徘徊在105美元 金價小漲

國際油價今天（14日）開盤持穩，未延續周三挫跌走勢。此時美國與伊朗仍陷談判僵局，而美國總統川普即將與中國國家主席習近平會面；金價開盤後小漲，逆轉昨天下跌走勢。

西德州中級原油（WTI）在周三下跌1.1%後，今天開盤徘徊於每桶101美元附近。

布蘭特原油周三則收挫跌2%至每桶105.63美元，今天開盤後小跌0.1%，報每桶105.52美元。

現貨金價周三下跌0.56%，今天盤初上漲0.15%至每英兩4,695.95美元。

川普預定今天與習近平會面，而他本周向媒體表示，雙方將優先討論貿易談判，而非中東衝突相關議題。

根據國際能源署（IEA）的說法，這場戰爭已導致全球石油庫存以創紀錄速度下降，即使衝突於下個月結束，市場在10月之前仍將「嚴重供不應求」。在川習會前，美國威脅銀行並制裁更多涉及向中國出售伊朗石油的實體；中國是伊朗原油最大的買家。

根據美國能源資訊局（EIA）數據，自2月底美伊敵對行動爆發後，今年第1季經由關鍵航道荷莫茲海峽運輸的原油與燃料流量每日減少近600萬桶。戰爭期間，僅有極少數油輪能夠駛離波斯灣。

CIBC Private Wealth資深能源交易員Rebecca Babin表示：「只要局勢仍偏向外交途徑，而非全面升級，市場焦點仍放在最終結果，也就是能源供應何時恢復。即使這個時間點持續延後。」

儘管暴力衝突時有升溫，自4月初以來停火協議仍持續有效，但美國與伊朗在縮小分歧及達成和平方案方面進展顯然有限。這使得荷莫茲海峽實際上仍處於封閉狀態，阻斷全球客戶重要的能源供應。

此外，由於美國海軍封鎖伊朗港口，伊朗原油出口也受到抑制。根據彭博蒐集的衛星影像，伊朗主要出口終端哈格島的石油碼頭周二再次空無一船。這已是衛星連續第四次拍攝到該設施活動期間，未發現任何油輪。