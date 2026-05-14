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思科裁員加碼AI 財報財測雙雙超預期 股價盤後飆漲19%

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
思科宣布裁員並加碼投資AI基礎設施，同時大幅上修AI訂單目標，激勵股價盤後飆漲19%。路透
思科宣布裁員並加碼投資AI基礎設施，同時大幅上修AI訂單目標，激勵股價盤後飆漲19%。路透

網通設備巨擘思科Cisco）宣布裁員並加大對人工智慧（AI）的投資，同時繳出優於預期的財報與財測，並大幅上修AI訂單目標，激勵股價周三盤後一度飆漲19%，有望創下2002年以來最大單日漲幅。

在截至4月25日止會計年度第3季，思科營收年增12%至158.4億美元，高於市場預估的155.6億美元；調整後每股盈餘1.06美元，優於預期的1.04美元。淨利由去年同期的24.9億美元增至33.7億美元。

展望本季（第4季），預計營收將落在167億至169億美元，調整後每股盈餘介於1.16至1.18美元，分別超越市場預測的158億美元與1.07美元。

思科表示，今年來已取得53億美元來自AI基礎設施與超大規模雲端客戶的訂單，全年相關訂單目標從原先50億美元一舉上調至90億美元。本年度AI基礎設施業務營收預計可達40億美元，高於原估的30億美元。

執行長羅賓斯（Chuck Robbins）於部落格文章中宣布，裁員自5月14日起陸續執行，受影響人數少於4,000人，占總員工不到5%。他強調，AI時代的贏家將是持續把投資轉向高需求與高長期價值領域的企業；思科將加碼投資矽晶片、光纖、資安及AI內部應用。此次重整將產生最高10億美元稅前費用，其中約4.5億美元在本季認列。

上季網路業務營收躍增25%至88.2億美元，優於預期；安全業務營收持平於約20億美元。思科近期推出搭載新一代處理器的交換器與路由器，並發布生成式AI模型資安防護排行榜。

財務長帕特森（Mark Patterson）受訪時表示，思科正擴大自有網通晶片組合，同時強化AI代理與AI模型的安全監測能力，已吸引到包括政府主導AI計畫在內的新客戶。

AI網通需求快速升溫，也吸引更多競爭對手搶進市場，包括博通（Broadcom）、慧與科技（HPE）與Arista Networks等業者都積極布局相關商機。在思科財報激勵下，HPE與Arista股價盤後也同步走高。

Cisco 思科 人工智慧

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