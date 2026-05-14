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國防科技新創公司Anduril籌資50億美元 估值翻倍至610億美元

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
Anduril在俄亥俄州的武器工廠Arsenal 1。路透
Anduril在俄亥俄州的武器工廠Arsenal 1。路透

國防科技新創業者安杜里爾工業公司（Anduril Industries）完成新一輪50億美元籌資，估值翻倍至610億美元，由Thrive Capital和Andreessen Horowitz領投，可見外界對這家國防科技公司的興趣持續高漲。

彭博報導，Anduril 執行長辛普夫（Brian Schimpf）寫信向投資人說明，Anduril將「積極」投資擴大製造產能、研發和基礎設施。

辛普夫周三在彭博電視受訪時說：「我們絕大多數資金都用於擴大工廠規模、建立生產人力、買齊存貨，並讓量產進程順利運作。」

這筆資金對這家總部位於加州科斯塔梅薩的公司是一個重要里程碑，也進一步印證創投業者對國防科技新創公司的胃口依然旺盛。

資料服務商PitchBook的資料顯示，創投業者去年對這領域的投資幾乎翻倍，達到499億美元。這一趨勢今年仍在延續，Saronic Technologies和Hadrian Automation相繼完成備受矚目的籌資。

辛普夫在寫給股東的信中說：「2017年我們創辦Anduril時，國防並不是一個能吸引大量創投資金的領域，但這一情況在過去幾年已大幅改變。」

Anduril 去年才以 305 億美元的估值完成募資，那一輪籌資中獲得了提爾（Peter Thiel）旗下Founders Fund注資的 10 億美元，是這檔基金有史以來最大一筆投資。

籌資規模擴大之際，Anduril也看到來自美國政府的需求。美國國防部周三發布新聞稿說，已和包括Anduril在內的多家公司達成新架構協議，啟動低成本貨櫃化飛彈計畫。

辛普夫在電視訪問中說：「國防部每年採購數千枚，我們正以前所未有的速度擴產，設法解決關鍵彈藥短缺問題，並維持這些衝突所需的持續作戰能力和嚇阻力量。」

Anduril在俄亥俄州武器工廠Arsenal 1正在興建中，預定今年夏天開始生產無人戰鬥機。辛普夫寫道，Anduril 去年營收翻倍至22億美元，員工人數也幾乎翻倍。

辛普夫在電視訪問中說，Arsenal 1將在未來幾年持續擴大規模，以滿足需求。

彭博 規模

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