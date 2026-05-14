快訊

救溺文大學生今尋獲！「我哥哥找到了」胞妹：請別關注…讓我們好好陪他回家

川普提名人選過關 美參院確認華許接掌聯準會

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣要協助巴拉圭建造資料中心 總投資額30億美元

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
巴拉圭共和國總統潘尼亞5月上旬訪台期間，總統賴清德陪同參觀南部科學園區。中央社
巴拉圭共和國總統潘尼亞5月上旬訪台期間，總統賴清德陪同參觀南部科學園區。中央社

巴拉圭總統幕僚長西梅內斯在電視新聞發布會上表示，台灣將協助巴拉圭建設一座10 MW的資料中心，並計劃在現任總統潘尼亞於2028年8月卸任之前，將這座資料中心的規模擴大至100 MW。

西梅內斯提到巴拉圭的國家轉型願景。他說，「我有信心這將改變我國的經濟歷史：以巴拉圭的能源，驅動台灣的超級電腦」。

計劃中的資料中心，除了服務海外客戶，特定的算力會專門撥給巴拉圭國內使用。最終規模將達100 MW的這座資中心， 總投資金額預估將多達30億美元。

西梅內斯是與外交部長外交部長拉米雷斯共同主持了這場記者會，旨在說明總統潘尼亞於上周訪問台灣所取得的成果。

巴拉圭 外交部 潘尼亞

延伸閱讀

巴拉圭總統盼台灣業者投資　促進雙邊產業成長創造商機

巴拉圭總統潘尼亞抵台　林佳龍代表賴總統接機表歡迎

賴總統：開放巴拉圭禽肉進口　深化雙邊經貿合作

賴總統偕潘尼亞參訪南科　盼台巴攜手布局高科技產業

相關新聞

通膨侵蝕債券價值！美30年期公債殖利率 2007年底來首破5%

美國周三發行250億美元30年期公債，得標的最高殖利率達5.046%，為2007年以來首度突破5%。

國防科技新創公司Anduril籌資50億美元 估值翻倍至610億美元

國防科技新創業者安杜里爾工業公司（Anduril Industries）完成新一輪50億美元籌資，估值翻倍至610億美元，由Thrive Capital和Andreessen Horowitz領投，可見外界對這家國防科技公司的興趣持續高漲。

台灣要協助巴拉圭建造資料中心 總投資額30億美元

巴拉圭總統幕僚長西梅內斯在電視新聞發布會上表示，台灣將協助巴拉圭建設一座10 MW的資料中心，並計劃在現任總統潘尼亞於2028年8月卸任之前，將這座資料中心的規模擴大至100 MW。

黃仁勳押注「AI下個突破領域」 輝達宣布攜手Ineffable打造超級智慧

輝達（Nvidia） 宣布已與AI新創公司Ineffable Intelligence建立合作關係，這家公司成立才短短幾個月，創辦人為前Google DeepMind頂尖科學家。

台積電ADR止跌隨費半上漲 較台北交易溢價拉大為13.5%

台積電ADR周三上漲0.6%，收在399.80美元，扭轉連四日頹勢，較台北交易溢價拉大為13.5%。

輝達市值突破5.5兆美元 川習會前夕提振信心…標普那斯達克再創新高

美國股市周三收高，標普500指數和那斯達克指數雙雙再創歷史新高，晶片股強勢反彈帶動大盤，市場暫時忽視通膨升溫的警訊，川普率領科技巨人赴北京和習近平會談也提振情緒。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。