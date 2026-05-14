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台灣要協助巴拉圭建造資料中心 總投資額30億美元
巴拉圭總統幕僚長西梅內斯在電視新聞發布會上表示，台灣將協助巴拉圭建設一座10 MW的資料中心，並計劃在現任總統潘尼亞於2028年8月卸任之前，將這座資料中心的規模擴大至100 MW。
西梅內斯提到巴拉圭的國家轉型願景。他說，「我有信心這將改變我國的經濟歷史：以巴拉圭的能源，驅動台灣的超級電腦」。
計劃中的資料中心，除了服務海外客戶，特定的算力會專門撥給巴拉圭國內使用。最終規模將達100 MW的這座資中心， 總投資金額預估將多達30億美元。
西梅內斯是與外交部長外交部長拉米雷斯共同主持了這場記者會，旨在說明總統潘尼亞於上周訪問台灣所取得的成果。
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