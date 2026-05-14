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台積電ADR止跌隨費半上漲 較台北交易溢價拉大為13.5%
台積電ADR周三上漲0.6%，收在399.80美元，扭轉連四日頹勢，較台北交易溢價拉大為13.5%。
美國股市周三收高，標普500指數和那斯達克指數雙雙再創歷史新高，晶片股強勢反彈帶動大盤，市場暫時忽視通膨升溫的警訊，川普率領科技巨人赴北京和習近平會談也提振情緒。
標普500指數上漲43.29點，漲幅0.6%，收7,444.25點，今年第17度創下歷史新高；那斯達克指數上漲314.14點，漲幅1.2%，收26,402.34點，今年13度創新高；道瓊工業指數小跌67.36點，跌幅0.1%，收49,693.20點。
輝達（NVIDIA）大漲2.3%，連續六個交易日收高，盤中市值一度突破5.5兆美元，成為史上首家達此規模的公司。受此激勵，費城半導體指數上漲2.6%，從周二重挫中反彈。
台灣加權股價指數周三下跌523.82點，收在41,374.50點。台積電（2330）跌1.6%收在2,220元。
個股 ADR 代碼 ADR 收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
台積電 TSM US 2,520.18 +0.63 2,220.00 13.52
日月光 ASX US 558.97 +3.47 548.00 2.00
聯電 UMC US 100.35 -0.87 98.40 1.99
中華電 CHT US 137.10 +0.42 137.50 -0.29
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