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通膨侵蝕債券價值！美30年期公債殖利率 2007年底來首破5%

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國30年期公債殖利率在標售中突破5%，為2007年底以來首見，反映市場憂心伊朗戰爭推升能源價格與通膨壓力。美聯社
美國30年期公債殖利率在標售中突破5%，為2007年底以來首見，反映市場憂心伊朗戰爭推升能源價格與通膨壓力。美聯社

美國周三發行250億美元30年期公債，得標的最高殖利率達5.046%，為2007年以來首度突破5%。

受伊朗戰事影響，油價與燃料成本飆高，通膨預期升溫，長債殖利率自戰爭爆發以來已累計上漲約0.4個百分點。

市場擔憂，通膨將侵蝕長天期債券的價值，也使美國政府融資成本明顯增加。Columbia Threadneedle基金經理Al-Hussainy指出：「為債務融資變得愈來愈昂貴。」

同日公布的數據顯示，美國4月生產者物價指數（PPI）年增率升至6%，高於3月的4.3%，創2022年12月以來最高。數據公布後，美債殖利率進一步走高。批發價格被視為消費者通膨前兆，4月消費者物價年增率已達3.8%，創三年高點。

德意志銀行經濟學家Brett Ryan表示，幾乎所有商品都需仰賴柴油運輸，能源影響遍及整體經濟，「美國消費者將迎來不好過的夏天」。

通膨升溫也加深市場對聯準會可能重新升息的預期。波士頓聯準銀行總裁柯林斯（Susan Collins）表示，能源衝擊已對經濟活動與通膨造成負面影響，雖然這不是她的基本情境，但不排除未來仍需進一步升息。

市場目前預估，到2027年4月前再度升息的機率已升至80%，高於本周一的56%。

通膨 債務 基金

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