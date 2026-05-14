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輝達市值突破5.5兆美元 川習會前夕提振信心…標普那斯達克再創新高

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美國總統川普抵達北京首都機場，受到中國國家副主席韓正等人迎接。緊隨下機有特斯拉和SpaceX執行長馬斯克、國務卿魯比歐、國防部長赫塞斯、美國貿易代表葛瑞爾，以及輝達執行長黃仁勳。法新社
美國總統川普抵達北京首都機場，受到中國國家副主席韓正等人迎接。緊隨下機有特斯拉和SpaceX執行長馬斯克、國務卿魯比歐、國防部長赫塞斯、美國貿易代表葛瑞爾，以及輝達執行長黃仁勳。法新社

美國股市周三收高，標普500指數和那斯達克指數雙雙再創歷史新高，晶片股強勢反彈帶動大盤，市場暫時忽視通膨升溫的警訊，川普率領科技巨人赴北京和習近平會談也提振情緒。

標普500指數上漲43.29點，漲幅0.6%，收7,444.25點，今年第17度創下歷史新高；那斯達克指數上漲314.14點，漲幅1.2%，收26,402.34點，今年13度創新高；道瓊工業指數小跌67.36點，跌幅0.1%，收49,693.20點。

輝達（NVIDIA）大漲2.3%，連續六個交易日收高，盤中市值一度突破5.5兆美元，成為史上首家達此規模的公司。受此激勵，費城半導體指數上漲2.6%，從周二重挫中反彈。台積電ADR漲0.6%。

「科技七雄」AI相關的六檔股票漲幅介於1.4%至3.9%之間，特斯拉漲2.7%。Tower Semiconductor飆漲23%，創2000年11月以來最高收盤價；安森美半導體改寫歷史新高；Akamai Technologies漲7.7%，升至2000年3月以來最高點。

川普率領黃仁勳、馬斯克、庫克等科技公司執行長前往北京，展開九年來美國總統首次國事訪問，黃仁勳更成為市場關注焦點。川普在社群媒體上說，很榮幸能帶領「世界頂級商界人士齊聚中國」。高通和美光科技執行長也隨行。此行議題包括敦促大陸向美企開放市場、維持脆弱的貿易休戰，以及尋求在伊朗問題和台灣軍售上的進展。

通膨數據則帶來隱憂。美國4月生產者物價指數（PPI）月增1.4%，是四年來最大單月漲幅，反映荷莫茲海峽封鎖導致原油供應中斷，且油價上漲開始向經濟其他領域傳導。波士頓聯邦準備銀行總裁柯林斯周三說，若通膨壓力未減，Fed可能需要升息。參院已於周三同意華許出任Fed主席。

Infrastructure Capital Advisors執行長哈特菲爾德（Jay Hatfield）說：「晶片絕對短缺，晶片股絕對繁榮，再多的戰爭消息甚至缺乏盈利都無法讓它們放緩。」

Carson Group首席市場策略師德特里克（Ryan Detrick）說：「面對持續走高的通膨數據，科技股依然表現堅挺，而且在周二走弱後，晶片股今日強勢反彈。」

Plante Moran Financial Advisors投資長貝爾德（Jim Baird）說：「我只是提醒大家，不要忽視通膨和利率在較長時間內維持高位的風險。」他說，PPI報告「強化了通膨風險，並至少為Fed延長暫停行動提供了依據」。

摩根士丹利將標普500指數年終目標從7,800點上調至8,000點。

福特大漲13.2%，創六年最大單日漲幅，摩根士丹利稱福特的儲能事業及和寧德時代的合作是「被低估」的競爭優勢；Anthropic據報正和投資人洽談籌資至少300億美元；軟銀集團公布因持有OpenAI股份估值收益，單季獲利大幅成長。

那斯達克 川習會 輝達

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