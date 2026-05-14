川普提名人選過關 美參院確認華許接掌聯準會

美國聯邦參議院今天確認通膨「鷹派」華許將接替鮑爾，成為美國央行聯邦準備理事會（Fed）新任主席。華許上任後將面臨通膨等多重挑戰，使其領導能力與政策取向備受市場關注。

法新社報導，參院以54票對45票通過這項任命案，共和黨以微弱優勢，確保美國總統川普提名人選闖關成功。

華許（Kevin Warsh）過去以抗通膨、反量化寬鬆（QE）的「鷹派」立場著稱，但近年立場轉向，與總統川普推動降息的主張一致，這將為聯準會的獨立性構成前所未有的挑戰。

華許承諾將為聯準會帶來「制度性改革」，並批評這個機構過於政治化、且在決策溝通方面過於透明。

然而，在通膨仍高於聯準會2%的長期目標，且受美伊戰爭帶動能源價格上升影響的情況下，華許短期內不太可能說服聯準會利率決策委員會立即降息。

這也可能使他面臨川普施壓，川普長期以來一直因利率政策問題公開抨擊鮑爾（Jerome Powell）。

布魯金斯研究所（Brookings Institution）資深研究員魏塞（David Wessel）表示：「華許最大的挑戰可能在於應對川普總統。」

經濟挑戰

華許上任之際，美國經濟仍在連續衝擊中震盪。

疫情曾重創聯準會的通膨目標，消費者物價指數（CPI）在2022年中一度攀升至9.1%。儘管之後有所回落，但多年高物價仍持續衝擊家庭支出。

美國4月通膨年增率升至3.8%，創近3年新高，部分原因是美國與以色列聯手對伊朗發動戰爭導致油價飆升。

聯準會另一項任務是維持最大就業情形。美國4月失業率維持在4.3%不變，表現符合預期，但背後就業市場結構正在變動。

就業成長疲弱，近幾個月在擴張與收縮間震盪，新工作機會主要集中於醫療產業。

勞動市場變化之所以沒有完全顯現，原因包括勞動力供給大幅下滑，而這主要受到川普驅逐移民政策與人口老化影響。

這使得聯準會決策者陷入兩難：升息抑制通膨，還是降息刺激經濟。

內部分裂

華許面臨的第3項挑戰，是聯準會利率決策委員會內部日益分裂。

美國聯邦公開市場委員會（FOMC）4月一如外界預期宣布利率按兵不動，不過最引人關注的是這次出現罕見分歧，有3名成員主張應考慮升息，以壓制通膨。

魏塞表示：「聯準會確實出現分裂，有時甚至帶有政治色彩，這與過去明顯不同。」