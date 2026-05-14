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AI樂觀情緒蓋過通膨利空 美股標普那指收盤創新高

中央社／ 紐約13日綜合外電報導

在人工智慧（AI）相關科技股帶動下，市場淡化了對於美國通膨數據高於預期的疑慮，美股主要指數今天多收紅，標普與那指再創新高。

道瓊工業指數下跌67.36點或0.14%，收報49693.20點。

標普500指數上升43.29點或0.58%，收在7444.25點。

那斯達克指數上揚314.14點或1.20%，收26402.34點。

費城半導體指數勁揚300.72點或2.57%，收12017.98點。

通膨 道瓊工業指數 標普

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