美4月 PPI 年增6% 四年新高

美國通膨壓力升溫，上月生產者物價指數（PPI）增幅遠高於預期，寫2022年來之最，投資人憂慮聯準會（Fed）利率維持高檔的時間，將維持更久。

美國商務部13日公布，4月生產者物價指數年增6%，高於彭博訪調的所有經濟學家預估，且為2022年12月以來最大升幅；月增幅1.4%，寫2022年3月以來最大升幅。扣除食品與能源的核心PPI，年增5.2%，為三年多來新高；核心指數的月增幅為1%。

通膨走高主因戰爭導致能源價格大漲，推升了貨運運輸成本。PPI報告指出，4月能源成本大增7.8%；貨運卡車的運輸成本更激增8.1%，為2009年有紀錄以來之最。

有鑑於此，投資人再次做空美債，他們益發預期油價和通膨攀升之下，Fed將升息以對。貨幣市場估計，Fed會在2027年6月政策會議前，升息24個基點，高於12日收盤時預料的升息21個基點。

12日出爐的4月消費者物價指數（CPI），年增幅也達3.8%，外界擔心業者把高昂的能源和運輸成本，轉嫁給消費者，其他商品和服務也有漲價風險。

Bellwether財富公司的貝林說：「生產商感受到100美元油價的連鎖效應，讓13日PPI高得異乎尋常，這使得生產成本全面提高，能源是最關鍵的投入成本」。