IEA：今年石油供不應求

國際能源總署（IEA）警告，伊朗戰爭擾亂中東石油生產，今年全球石油將供不應求。美國能源資訊署（EIA）也基於同理，修正對全球石油供需預測，反映戰爭對石油供應造成更大、更久的衝擊。

IEA在13日發布的全球油市月報指出，美伊戰爭本身、戰事損壞伊朗及波灣石油設施，以及荷莫茲海峽實質封閉，已導致史上最大石油供應危機，觸動油價飆升。

報告說：「由於油輪通行荷莫茲仍受限，中東波斯灣產油國的供應損失累計超過10億桶，其中每日超過1,400萬桶已遭封鎖，形成前所未見的供應震撼。」

上述預測顯示，2026年全球石油供應將比全球總需求短少每日178萬桶，有別於4月報告預測的每日供應多出41萬桶。

IEA估計，2026年每日供應將受戰爭影響減少約390萬桶，較原估減少150萬桶擴大；每日油需估計將陡降42萬桶，相較於原估的縮減8萬桶，反映油價上漲造成需求破壞和成長減緩削弱需求。

IEA說：「我們最新的供需估計報告顯示，即使假定衝突到6月初結束，油市仍將嚴重供應不足到2026年第3季末。」IEA並指出，第2季供應短缺上看每日600萬桶。

IEA認為，最可能的情境是，自第3季起，荷莫茲海峽逐漸恢復通行，那麼油市可望在第4季重返供應「略高於」需求的狀態，有助庫存開始累積。據IEA估計，全球3月和4月石油庫存水位已下滑2.46億桶，由於夏季需求高峰期將至，這可能加劇油價波動。

同日OPEC也公布最新石油月報，下修本季全球石油需求預測，從上月的每日1.0507億桶降至1.0457億桶，並提高明年全球油需預測，比前次預測多20萬桶，達到154萬桶。

另外，美國EIA估計，中東石油供應損失將在5月增至每日1,080萬桶後觸頂，相較於原先預估產出損失會在4月升至1,050萬桶（原估910萬桶）時達到最高峰。上調產出損失，是因為美國的封鎖將迫使伊朗減產。

另外，EIA預測，5月至6月布蘭特原油均價約每桶106美元，到第4季降至約89美元一桶，反映中東生產開始復甦。若荷莫茲海峽封閉到6月底，較預期拖長一個月，那麼近期內，每桶油價可能比目前的預測高出約20美元。