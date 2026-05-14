美伊談不攏 全球債市走弱…各國升息可能性大增

全球主要國家債市走弱，日本公債價格13日大跌，10年期殖利率攀升1997年來最高，南韓10年期公債殖利率也一度突破4%，為2023年來首見，反映中東局勢引發的通膨疑慮加深，主要央行升息的可能性提高。

日本指標的10年期公債殖利率上升5個基點至2.590%，盤中一度觸及2.6%，創1997年5月以來最高。殖利率與債券價格呈反向變動。

對利率政策敏感的日本2年期公債殖利率，一度上升1個基點至1.4%，攀抵1995年5月以來高點。5年期與20年期公債殖利率也雙雙觸及歷史新高。

南韓10年期殖利率達4.048%，突破4%關卡，澳洲10年期殖利率也一度竄升3.6個基點至5.064%。英、美與歐元區公債殖利率隔夜同步大幅上升，因地緣政治風險推升原油價格。

由於美國和伊朗拒絕彼此提出的結束衝突方案，短期內找到解決方案的可能性降低，國際油價維持在高檔，日、韓公債殖利率面臨愈來愈大的上行壓力。同時間，美債殖利率也攀升，因美國通膨加速，促使市場增加對聯準會（Fed）未來升息的押注。

瑞銀全球財富管理（UBS Global Wealth Management）是最新一家延後對美國貨幣政策寬鬆預期的券商，理由是通膨持續居高，以及勞動市場和經濟增長強韌。該部門預計，聯準會將到今年12月和明年3月各降息1碼。先前該部門曾預測今年9月和12月將分別降息1碼。

此外，經濟合作暨發展組織（OECD）13日提出報告預測，日銀（BOJ）將在2027年底前把短期政策利率上調至2%，遠高於當前的0.75%，原因是強勁的國內需求，將有助於消化來自中東衝突等外部衝擊的影響。這份評估支持了日銀在6月決策會議前偏鷹派的立場轉變。OECD指出，通膨預期上升、穩健的薪資成長以及產出缺口收斂，都合理化持續升息的必要性，因為日本正逐步走出長期近零通膨的時代。

在南韓，由於AI驅動的記憶體榮景支撐經濟成長，促使大型券商上修對南韓央行的利率政策預期。高盛預估南韓今年將升息兩次、每次1碼，而非先前預期的按兵不動；韓亞證券則認為將升息一次。花旗現在預期南韓央行明年將再升息兩次，先前的預測僅為今年升兩次。野村控股則認為南韓央行在利率點狀圖上會轉向更偏鷹派，但仍預期到明年維持利率不變。