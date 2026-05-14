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諾基亞擋下雙 A 專利訴訟

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

芬蘭科技公司諾基亞Nokia）12日在倫敦上訴成功，擋下台灣科技大廠宏碁（2353）和華碩的專利訴訟，這起案件涉及全球影像編碼技術爭端。

路透報導，宏碁與華碩先前曾在倫敦高等法院取得有利判決，認定諾基亞作為「有意願之授權人」（willing licensor）應同意臨時授權，直到法院最終裁定出符合「合理且無歧視」的專利授權條款為止。

但諾基亞提出挑戰，英國上訴法院裁定永久「中止」案件，實際上終結針對諾基亞的訴訟。

諾基亞發言人表示，這項裁定意味著原定6月和7月的審理將不再進行。宏碁與華碩未立即回應置評請求。

上訴法院表示，諾基亞已提議依仲裁決定的「合理且無歧視」條款授權宏碁與華碩使用專利，意味著他們在倫敦的訴訟不應繼續。

總部設於中國的海信也曾對諾基亞提出訴訟，但在上訴審理前已達成和解。

有關專利授權「公平、合理且無歧視」（FRAND）條款的爭端，經常在電信相關產業引發跨國法律戰。

根據2020年英國最高法院具里程碑意義的判決，英國法院有權設定全球性FRAND條款，中國法院也可如此。

宏碁與華碩去年6月在倫敦對諾基亞提出訴訟前，諾基亞已在美國、巴西、德國及印度另行提告，今年稍早就高效率影像編碼（HEVC）編解碼器權利金，對華碩與宏碁提起訴訟，成功讓德國法院發布禁制令，禁止華碩和宏碁在德國銷售部分筆電與桌機裝置。

諾基亞 華碩 Nokia

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