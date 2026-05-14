軟銀上季獲利三級跳 淨利116億美元 優於市場預期

軟體銀行集團（Softbank）上季獲利躍增逾三倍，遠優於市場預期，主因是該公司對OpenAI的投資增值，提高市場對這家日本公司會進一步押注這家ChatGPT開發商的信心。

軟銀13日表示，今年1至3月（去年度第4季）淨利為1.83兆日圓（116億美元），遠高於分析師平均預期的2,952億日圓，該集團去年度淨利因而衝高到5兆日圓，創所有日企歷來最高紀錄。在OpenAI帶動下，軟銀旗下的願景基金（Vision Fund）上季投資利潤達到3.1兆日圓（約新台幣6,209億元）；該基金持有OpenAI約13%股權。

軟銀表示，去年度一整年，該公司對OpenAI的投資總共累積增值450億美元，其中逾250億美元來自第4季。這幫助願景基金彌補了其他地方的損失，包括對酷澎、滴滴出行和Grab的投資。

軟銀2024年首次投資OpenAI時，這家美國新創公司估值還只有1,570億美元，但在OpenAI上月完成破紀錄1,220億美元的最新一輪籌資後，該公司估值已達到8,520億美元。軟銀也參與了該輪投資，並預計在10月完成最後一筆先前對OpenAI承諾300億美元投資，這將使軟銀對OpenAI的累積投資達到646億美元。

OpenAI的估值激增，凸顯出人工智慧（AI）在全球經濟中的快速崛起，也解釋了軟銀創辦人暨執行長孫正義為何要讓軟銀成為AI產業中的核心要角；他將AI視為是人類文明的下個階段。

軟銀旗下晶片設計商安謀（Arm）和軟銀的電信部門，都正在擴大事業到AI硬體。安謀如今正計劃販售自家晶片，軟銀電信部門也計劃跨足「新雲端」（neocloud），以及生產AI資料中心使用的電池。

彭博先前報導，軟銀集團正準備成立一家AI機器人公司Roze，並未來可能在美掛牌上市。孫正義也已為一項宏偉的法國AI資料中心計畫，與法國總統馬克宏會談。