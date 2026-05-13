美股早盤／通膨升溫！3大指數漲跌互見 黃仁勳隨川普訪中激勵科技股

美股三大指數13日早盤漲跌互見，上月通膨數據比預期熾熱，拖累道瓊工業指數與標普500指數走低，那斯達克指數則在晶片股領軍下上攻。

道瓊工業指數早盤跌0.5%、標普500指數跌0.1%，那斯達克指數漲0.1%、費城半導體指數漲1.2%、台積電ADR跌0.6%。

美國4月生產者物價指數（PPI）較前一個月躍升1.4%，為2022年3月來最大月升幅，也高於市場預期的0.5%；4月PPI年增率達6%，為2022年12月來最大升幅，同樣高於市場預期。

FWDBONDS首席經濟學家魯普基表示：「聯準會官員看到今天這份報告恐怕只能苦笑。無論誰擔任聯準會主席，現在都不是考慮降息的時候，無論川普第二任期的經濟官員多麼希望能降息。」

他指出：「生產端已開始面臨更高通膨，代表消費者很快也會感受到更大的價格壓力，這只是時間早晚問題。」

輝達執行長黃仁勳加入美國總統川普的訪中行列後，激勵輝達股價上漲1.3%，也帶動晶片類股上攻。美光股價早盤漲4%。

Vital Knowledge公司的卡薩富利表示：「他（黃仁勳）在最後一刻加入川普的訪中行程，使得科技股在歷經前市的頹勢後，又重振旗鼓，反映市場預期H200晶片在中國的銷售有望取得進展。」他表示：「全球市值最大企業的執行長，陪同美國總統參與一場重大地緣政治訪問，其實沒什麼好大驚小怪，也不該因此就急著重返晶片股，但近期這個族群的走勢，本來就並非全然理性。」