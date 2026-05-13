伊朗戰爭致能源成本飆 美4月PPI年增6.0%逾3年新高

美國政府今天公布數據顯示，受到伊朗戰爭導致能源成本飆升影響，美國4月批發價格大幅上揚，創下自從2022年12月以來最高的12個月增幅。

法新社報導，勞工部勞工統計局（Bureau of LaborStatistics）指出，截至4月為止的12個月內，反映躉售物價的生產者物價指數（PPI）上升6.0%。

4月PPI月增1.4%，大幅高於市場預期，創下自從2022年3月以來的最大單月漲幅。

自從新冠肺炎疫情以來，全球最大經濟體美國一直面臨頑強的高通膨壓力，在總統川普主導的關稅政策以及美國聯手以色列對伊朗開戰影響下，物價進一步承壓。

伊朗對美國和以色列攻擊進行的報復導致中東局勢陷入動盪，全球1/5能源供應所經的關鍵水道荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）幾乎遭到德黑蘭全面封鎖。

勞工統計局指出：「4月最終需求商品價格的漲幅有超過4成可歸因於汽油指數上漲15.6%。」

這一增幅較3月明顯上升，當月PPI年增率為4.0%，同因伊朗戰爭導致能源價格上漲所致。

昨天公布的美國4月消費者物價指數（CPI）年增率為3.8%，也再度大幅攀升，同樣寫下3年來新高。

川普將抑制物價列為施政主軸，但是自從他去年重返白宮以來，除了部分商品外，整體物價始終未能大幅回落。隨著11月期中選舉日益臨近，通膨議題勢必成為選民最關切的焦點。