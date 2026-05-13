快訊

有圖有真相！壓死線搭上空軍一號 輝達執行長黃仁勳到北京了

中職／兄弟首局失13分隊史最慘 悍將掃18安以17：2狠擊兄弟

各地天氣不穩…明中部以北濕涼 周五雨勢南移「1地慎防較大雨勢」

聽新聞
0:00 / 0:00

伊朗戰爭致能源成本飆 美4月PPI年增6.0%逾3年新高

中央社／ 華盛頓13日綜合外電報導

美國政府今天公布數據顯示，受到伊朗戰爭導致能源成本飆升影響，美國4月批發價格大幅上揚，創下自從2022年12月以來最高的12個月增幅。

法新社報導，勞工部勞工統計局（Bureau of LaborStatistics）指出，截至4月為止的12個月內，反映躉售物價的生產者物價指數（PPI）上升6.0%。

4月PPI月增1.4%，大幅高於市場預期，創下自從2022年3月以來的最大單月漲幅。

自從新冠肺炎疫情以來，全球最大經濟體美國一直面臨頑強的高通膨壓力，在總統川普主導的關稅政策以及美國聯手以色列對伊朗開戰影響下，物價進一步承壓。

伊朗對美國和以色列攻擊進行的報復導致中東局勢陷入動盪，全球1/5能源供應所經的關鍵水道荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）幾乎遭到德黑蘭全面封鎖。

勞工統計局指出：「4月最終需求商品價格的漲幅有超過4成可歸因於汽油指數上漲15.6%。」

這一增幅較3月明顯上升，當月PPI年增率為4.0%，同因伊朗戰爭導致能源價格上漲所致。

昨天公布的美國4月消費者物價指數（CPI）年增率為3.8%，也再度大幅攀升，同樣寫下3年來新高。

川普將抑制物價列為施政主軸，但是自從他去年重返白宮以來，除了部分商品外，整體物價始終未能大幅回落。隨著11月期中選舉日益臨近，通膨議題勢必成為選民最關切的焦點。

伊朗戰爭 伊朗 以色列

延伸閱讀

美國4月CPI年增3.8%　伊朗戰爭推升能源價格

4月CPI年增3.8％ 3年新高 伊戰衝擊漲幅超預期

不止油價飆漲 美國住房、食物、服務價格也變貴了

伊朗戰爭給央行出難題 權衡風險後利率暫不變很明智

相關新聞

美股早盤／通膨升溫！3大指數漲跌互見 黃仁勳隨川普訪中激勵科技股

美股三大指數13日早盤漲跌互見，上月通膨數據比預期熾熱，拖累道瓊工業指數與標普500指數走低，那斯達克指數則在晶片股領軍下上攻。

中東衝突推升燃料價格 印度航空削減部分國際航線

印度航空公司（Air India）今天宣布，由於中東衝突導致航空燃油價格上漲、空域受限，公司將減班或停飛部分國際航線

通膨壓力升溫…美國4月PPI寫三年高 標普500期指翻黑

美國通膨壓力升溫，上月生產者物價指數（PPI）增幅遠高於預期，月增幅和年增幅均寫三年多之最，標普500期指聞訊由漲轉跌。

三星勞資談判破局…罷工影響所及不只科技業 政府矢言全力攔阻

在最新一輪的勞資談判破局後，南韓政府急忙設法避免三星電子爆發罷工，官員矢言全力支持勞資協商持續進行，避免罷工造成南韓重大的經濟損失。

房子快蓋不下去？荷莫茲海峽不通釀建材大漲 營建業受衝擊

荷莫茲海峽一直不能恢復通行，被困住動彈不得的，不只是等在附近希望可以平安通過的船隻，也包括世界各地許多營建工程。建築業是全球經濟成長的重要支柱，貢獻全球GDP大約13%。

日股收高！銀行與保險類股領漲帶動 日經一度走跌後翻紅

日股今天收高，受債券殖利率跳升影響，投資人積極敲進銀行與保險類股，同時高油價也吸引資金流入貿易商。以科技類股為主的日經2...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。