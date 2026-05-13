中東衝突推升燃料價格 印度航空削減部分國際航線

印度航空公司（Air India）今天宣布，由於中東衝突導致航空燃油價格上漲、空域受限，公司將減班或停飛部分國際航線。

法新社報導，2月底爆發的伊朗戰爭，再加上荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）實質上遭封鎖，導致航空燃油價格飆升，不僅引發對航空公司獲利能力的擔憂，也推高機票價格。

印度航空未透露受影響航班總數，但表示將於6月至8月間，暫停營運新德里、孟買和清奈等印度城市飛往芝加哥、上海、瑪萊（Male）及新加坡的航線。

印度航空補充道，公司也將減少飛往舊金山、巴黎、米蘭和雪梨的班次。

這家航空公司透過聲明提到，多項因素已「顯著」影響部分航班的營運可行性。

聲明還表示：「儘管面臨挑戰並做出前述調整，印度航空每月將繼續營運逾1200個國際航班。」

中東戰爭成為印度航空近來接連遭遇挫折下的最新挑戰，其執行長才於4月辭職。