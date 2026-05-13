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通膨壓力升溫…美國4月PPI寫三年高 標普500期指翻黑

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
美國4月生產者物價指數（PPI）增幅遠高於預期。美聯社
美國4月生產者物價指數（PPI）增幅遠高於預期。美聯社

美國通膨壓力升溫，上月生產者物價指數（PPI）增幅遠高於預期，月增幅和年增幅均寫三年多之最，標普500期指聞訊由漲轉跌。

美國商務部13日公布，4月生產者物價指數（PPI）月增1.4%，遠高於市場預期的0.5%，並寫2022年3月以來最大升幅；年增幅為6%，超過預期的4.9%，為2022年12月以來最大升幅。

扣除食品、能源及貿易後的雙核心PPI月增0.6%，打平去年10月來紀錄，年增幅為4.4%，為2023年2月以來之最。

標普 美國商務部 PPI 通膨 美國

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