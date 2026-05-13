通膨壓力升溫…美國4月PPI寫三年高 標普500期指翻黑

荷莫茲海峽一直不能恢復通行，被困住動彈不得的，不只是等在附近希望可以平安通過的船隻，也包括世界各地許多營建工程。建築業是全球經濟成長的重要支柱，貢獻全球GDP大約13%。

2026-05-13 15:19